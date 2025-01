PSV ziet alternatief voor ‘dure’ Salah-Eddine rondlopen bij Bayern München

PSV zal zich in de laatste dagen van de winterse transferperiode nog gaan versterken met een linksback. Technisch directeur Earnest Stewart identificeerde daarvoor al meerdere opties in de Eredivisie, maar heeft ook in het buitenland rondgekeken. Mogelijk loopt de ideale versterking rond bij Bayern München.

PSV zag deze transferwindow twee vleugelverdedigers vertrekken uit het Philips Stadion. Matteo Dams koos voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië, terwijl Fredrik Oppegård een meerjarig contract tekende bij het Franse Auxerre.

Omdat Sergiño Dest pas later dit seizoen weer aan kan sluiten na zijn zware knieblessure, moet er nog een linksachter worden toegevoegd aan de Eindhovense selectie. Anass Salah-Eddine (FC Twente) en Soufiane El Karouani (FC Utrecht) werden al op het verlanglijstje gezet.

Daarnaast was ook Nicola Zalewski (AS Roma), in wie PSV deze zomer ook al interesse toonde, nog niet uit beeld verdwenen. Jeroen Kapteijns meldt namens De Telegraaf dat er nog een naam op het lijstje van Stewart staat: Adam Aznou.

“Er is wel naar hem geïnformeerd, maar er speelt nu nog niets concreets”, zegt Kapteijns over de achttienjarige linksback uit Marokko, die zijn duels afwerkt voor Bayern München II. “Hij zit sowieso niet in een vliegtuig van München naar Eindhoven, zo melden Duitse bronnen."

De reden dat Stewart zijn aandacht ook verlegt naar andere spelers, is vanwege de hoge vraagprijs van de andere spelers op zijn lijstje. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet dat Salah-Eddine een ‘zeer dure optie’ is, gezien de belangen van Twente. Trainer Joseph Oosting gaf al aan dat hij zijn linksback zeker niet kwijt wilde en er zo nodig zijn bokshandschoenen voor aan zou trekken om een transfer van Salah-Eddine tegen te gaan.

PSV wil zich niet alleen versterken in de achterhoede. Door de zware blessure van Ricardo Pepi moet er ook een extra spits worden aangetrokken. Mochten er nog twee nieuwe namen bijkomen, staat PSV voor een hels dilemma in de Champions League. Er mogen namelijk maar drie nieuwe namen worden ingeschreven. Ivan Perisic en Esmir Bajraktarevic lijken twee van die drie namen te gaan worden.