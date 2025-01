Beoogde PSV-versterking mag niet vertrekken: ‘Trek ik mijn bokshandschoenen voor aan’

FC Twente-trainer Joseph Oosting was na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Besiktas logischerwijs trots op zijn ploeg. De Tukkers legden een uitstekende pot op de mat en plaatsten zich zo voor de tussenronde in de Europa League. Na afloop gaat het echter ook over Anass Salah-Eddine, die mogelijk nog kan vertrekken uit Enschede.

Twente had een overwinning nodig om door te stromen naar de tussenronde en wist dat na een legio aan kansen en een late goal van Daan Rots te bewerkstelligen. In die tussenronde kan het Anderlecht of FK Bodø Glimt loten.

“Ik vind dat mijn team vandaag een ontzettend hoog niveau gehaald heeft”, zo laat Oosting na afloop weten voor de camera van ESPN. Ook gaat de trainer in op de situatie van Salah-Eddine, die in de belangstelling staat van meerdere clubs, waaronder PSV en Hoffenheim.

“Hij is wel een bepaalde vormgever voor het team”, is Oosting lovend over de linksachter. “Zijn niveau… Ja, ik denk dat hij nog beter kan. Hij is voetbalvaardig, intelligent en hij zit fysiek ook erg goed in elkaar.”

Oosting gaat er naar eigen zeggen dan ook alles aan doen om de 23-jarige linkspoot bij de club te houden. “Anders trek ik mijn bokshandschoenen aan, die blijft wel. Als wij ambitie willen tonen… Nee, ik denk daar niet zoveel over na.”

Rik Elfrink meldt namens het Eindhovens Dagblad dat hij verwacht dat het binnenhalen van Salah-Eddine voor PSV een lastige opgave gaat worden. “Deze speler is bij PSV in de smaak gevallen, zo is eerder al gemeld. Hem nu halen, kost vele miljoenen, en de komende dagen wordt bekeken wat wijsheid is.”

Salah-Eddine wilde zelf weinig loslaten over een eventuele transfer. “Ik heb daar een zaakwaarnemer voor en hij is ermee bezig. Twente is een prachtige club, maar ik durf niet te zeggen wat er in de toekomst komt. Als ik hier blijf, zal ik alles geven. Als er een mooie kans komt, dan zullen we zien”, sluit hij voor de camera van ESPN een vertrek niet uit.