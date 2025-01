Peter Bosz uit enorme zorgen over blessure Ricardo Pepi: ‘Geen kwestie van weken’

Ricardo Pepi heeft een serieuze knieblessure opgelopen, zo bevestigt Peter Bosz vrijdagmiddag op de persconferentie van PSV in aanloop naar de wedstrijd tegen NEC van zaterdag. Volgens Bosz is het ‘geen kwestie van weken’ en ligt de Amerikaan er lange tijd uit.

Allereerst reageert Bosz op de Champions League-loting van zijn ploeg. Vrijdag werd in het Zwitserse Nyon bepaald dat de Eindhovenaren het in de tussenronde opnemen tegen Juventus, waarvan het eerder in de competitiefase met 3-1 verloor.

“Het is een prima loting, beide waren minder leuk. Feyenoord is natuurlijk een Nederlandse club en Juventus hebben we al gehad. Juve uit was met Brest samen één van onze slechtste duels, maar wij zijn nu beter dan toen”, wordt Bosz geciteerd door Marco Timmer van Voetbal International.

Daarna komt snel de blessure van Pepi ter sprake. Donderdag werd bekend dat de spits een ‘behoorlijke blessure’ had overgehouden aan het duel met Liverpool (3-2 zege), waarin hij nog trefzeker was.

“Ik kan er niet zoveel over zeggen. Het is heel vervelend, het is geen kwestie van weken. We zijn Ricardo lang kwijt”, uit Bosz zijn zorgen. PSV zal zich daarom vermoedelijk nog moeten gaan versterken op de transfermarkt.

“We zitten in alle drie de toernooien, met alleen Luuk (de Jong, red.) wordt dat moeilijk. Dus we zijn wel aan het kijken ons daar te versterken. Maar of dat lukt is afwachten”, zo citeert Timmer de woorden van Bosz.

Verder wil Bosz zijn selectie intact houden voor de rest van dit seizoen. “Het was al duidelijk dat ik geen spelers kwijt wil, dus Noa (Lang, red) ook niet. Maar ik ga daar uiteindelijk niet over. Voor mij is het een no go, maar voor vragen erover moet je bij Earnest Stewart zijn.”