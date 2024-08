PSV wil naast Rick Karsdorp een tweede verdediger snel contracteren

Ook Adama Nagalo moet op korte termijn bij PSV tekenen, zo meldt journalist Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. De Eindhovenaren gaan serieus werk maken van de 21-jarige verdediger, die tot medio 2027 vastligt bij FC Nordsjaelland. Nagalo zelf staat open voor de transfer.

“Dat PSV nu concreet werk maakt van de opbouwend sterke centrumverdediger Nagalo lijkt te impliceren dat ze er in Eindhoven rekening mee houden dat het voor vrijdagavond, als de Duitse window sluit, niet meer gaat lukken om Ko Itakura los te weken bij Borussia Mönchengladbach”, aldus Kapteijns.

De transfervrije Rick Karsdorp gaat snel tekenen bij PSV, maar naast de drievoudig international van Oranje en Nagalo keek technisch directeur Earnest Stewart de afgelopen dagen naar meerdere opties.

Kapteijns noemt enkele namen die in het Philips Stadion zijn gevallen. “PSV tastte opties als voormalig Ajacied Max Wöber en Kevin Diks van FC Kopenhagen af, maar dat heeft niet het gewenste resultaat gehad.”

Volgens de journalist is de tijdsdruk voor PSV om de transfers van Karsdorp en Nagalo af te ronden niet groot. “Omdat Karsdorp een transfervrije speler is, kan er met hem ook na sluiting van de window zaken worden gedaan. Om hem ingeschreven te krijgen voor de Champions League moet wel uiterlijk 3 september voor middernacht alles in kannen en kruiken zijn.”

“Wat Nagalo betreft is de deadline in Denemarken net als die in Nederland op maandag 2 september om middernacht, zodat Stewart nog een paar dagen extra heeft om tot zaken te komen”, besluit Kapteijns.

Volgens Transfermarkt is Nagalo momenteel 7 miljoen euro waard, maar het is onbekend wat PSV voor hem gaat betalen. De vijftienvoudig international van Burkina Faso speelt al jaren voor Nordsjaelland. In 114 officiële wedstrijden was hij goed voor 4 doelpunten en 5 assists.