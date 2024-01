PSV wil dolgraag langer door met middenvelder en begint snel onderhandelingen

PSV wil binnenkort om de tafel met Tygo Land, zo meldt Rik Elfrink dinsdagavond. De talentvolle middenvelder heeft momenteel nog een contract tot medio 2025, maar hij en zijn werkgever willen graag langer met elkaar door en zullen op korte termijn contractonderhandelingen beginnen.

"PSV gaat binnenkort de toekomst verkennen met het grote talent Tygo Land, die nog tot 2025 onder contract staat", schrijft de journalist van het Eindhovens Dagblad op X. "Overmorgen wordt hij 18 en dat betekent dat hij een langjarig contract kan tekenen. Er is nog niks rond, maar beide partijen willen graag door. Wordt dus vervolgd."

Het kan niet als een verrassing worden gezien dat PSV het contract zijn pupil wil verlengen. De zeventienjarige Land staat te boek als een toptalent en maakte reeds zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

PSV nam Land in de zomer van 2022 over van sc Heerenveen, dat een bedrag van 700.000 euro kon bijschrijven dankzij de verkoop van het jeugdproduct. Doormiddel van bonussen kan die som zelfs hoger uitvallen.

Na zijn komst naar Eindhoven maakte Land zijn minuten in eerste instantie voornamelijk in de Onder 18-ploeg van PSV, alvorens de middenvelder afgelopen zomer werd toegevoegd aan de selectie van Jong PSV. Sindsdien komt Land dus geregeld in actie in de Keuken Kampioen Divisie.

In totaal speelde hij vijftien wedstrijden op het tweede niveau van Nederland met Jong PSV. Daarin wist Land twee keer het net te vinden. Tevens was hij tweemaal de aangever op een doelpunt.

In de hoofdmacht van PSV staat de teller vooralsnog op één optreden. Zijn debuut in het eerste van de Eindhovenaren maakte Land in augustus van 2023 onder Peter Bosz. Destijds mocht de middenvelder vlak voor tijd invallen in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-0).

