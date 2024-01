PSV-watcher Elfrink maakt zich zorgen: ‘Dit wordt een never ending story’

Clubwatcher Rik Elfrink vraagt zich af of Isaac Babadi uiteindelijk zijn aflopende contract bij PSV gaat verlengen. De Eindhovenaren zitten nog altijd in de maag met het achttienjarige toptalent. Babadi mag sinds 1 januari in gesprek met andere clubs, waarna hij komende zomer transfervrij de overstap kan maken.

“Babadi is een soort never ending story aan het worden”, zegt Elfrink in de voetbalpodcast van het AD. “Dat sleept maar door. Niemand weet eigenlijk welke kant het opgaat. Zijn zaakwaarnemers hebben het over perspectief. Zij willen dat hij gaat spelen in de hoofdmacht van PSV.”

De Eindhovenaren zijn volgens Elfrink echter van mening dat ze Babadi financieel gezien een goed aanbod hebben gedaan. “Daarnaast denkt PSV dat Babadi zich prima door kan ontwikkelen in Eindhoven. We zullen zijn beslissing af moeten wachten de komende tijd.”

De rechtsbenige jeugdinternational werd de afgelopen maanden gelinkt aan Feyenoord, dat echter nog niet concreet is geworden voor zijn diensten. Ook zouden diverse buitenlandse clubs de situatie van Babadi bij PSV nauwlettend in de gaten houden.

Ramalho

André Ramalho is een van de andere spelers uit de selectie van PSV die over een aflopend contract beschikt. De Braziliaanse centrumverdediger ging zondag in het oefenduel met Hamburger SV (2-2) nog in de fout door een onnodige rode kaart te pakken.

“Het zou best weleens kunnen dat PSV niet met hem gaat verlengen”, denkt Elfrink. “Als je de wedstrijd tegen HSV zag, dan is dat ook wel logisch. Tegelijkertijd moet je hem ook niet onderschatten. Zo slecht heeft hij het dit seizoen tot nog toe ook niet gedaan.”

De clubwatcher haalt aan dat Ramalho in sommige grote wedstrijden is opgestaan en PSV in de Eredivisie pas zes tegentreffers heeft geïncasseerd. “Dan kun je toch niet zeggen dat het aan alle kanten rammelt of dat het met Ramalho zo verschrikkelijk slecht is gegaan. De enige wedstrijd die ze dit seizoen verloren, stond Ramalho niet in de basis. Dat was tegen Arsenal, toen speelde Armel Bella-Kotchap.”

