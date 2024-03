PSV vreesde voor snel vertrek Lang, maar transfer om één reden onwaarschijnlijk

Noa Lang speelt komend seizoen hoogstwaarschijnlijk nog in het shirt van PSV, zo weet Rik Elfrink te melden namens het Eindhovens Dagblad. De aanvaller ligt tot medio 2028 vast in Eindhoven en een transfer is onwaarschijnlijk.

Een bliksemvertrek van Lang is wel waarvoor werd gevreesd binnen de muren van het Philips Stadion. De club was bang dat Lang de pannen van het dak zou spelen dit seizoen, om vervolgens weer te vertrekken uit Eindhoven.

De 24-jarige vleugelspits kampt echter al het hele seizoen met een hamstringblessure en kwam pas elf Eredivisie-duels in actie. Volgens Elfrink bestaat de kans dat hij de laatste wedstrijd van het seizoen nog mee kan doen.

Lang heeft zich door het aanhoudende blessureleed niet kunnen bewijzen dit seizoen en wil zich volgend jaar graag revancheren. In de elf wedstrijden die hij dit seizoen in actie kwam, was hij goed voor vier treffers en een assist.

Ook speelde hij een grote rol in de strijd om de Johan Cruijff Schaal aan het begin van het seizoen. De voormalig speler van onder meer Ajax en Club Brugge maakte het enige doelpunt in De Kuip, waardoor PSV er ten koste van Feyenoord met de prijs vandoor ging.

PSV is nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. Wil de club deze status behouden, dan mag er in de komende acht duels niet verloren worden van respectievelijk NEC (uit), Excelsior (uit), AZ (thuis), Vitesse (thuis), sc Heerenveen (uit), Sparta Rotterdam (thuis), Fortuna Sittard (uit) en RKC Waalwijk (thuis).

Trainer Peter Bosz kan in die duels dus niet beschikken over Lang, wel zijn Ismael Saibari en Mauro Júnior hersteld en klaar om in actie te komen tegen NEC komende zaterdag.



