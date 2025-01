PSV vecht zich tweemaal terug en boekt razendknappe zege op Liverpool in Champions League

PSV heeft de competitiefase van de Champions League woensdagavond uitmuntend afgesloten. De flink aangepaste ploeg van Peter Bosz was in het Philips Stadion met 3-2 te sterk voor het Liverpool van Arne Slot, die koos voor een gehele B-ploeg in Eindhoven. PSV kwam in de eerste helft twee keer op achterstand, onder meer door een penalty van Cody Gakpo, maar zette dat even zo vaak weer recht. Via goals van Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Ricardo Pepi won PSV met 3-2. Liverpool eindigt ondanks de nederlaag als nummer één in de Champions League, terwijl PSV via plek veertien naar de knock-outronde gaat.

Voor beide ploegen stond vooraf niet al te veel meer op het spel. Slot besloot de meeste sterspelers van Liverpool niet eens mee te nemen naar Eindhoven. Cody Gakpo, die na twee jaar terugkeerde in het Philips Stadion, had wel een basisplaats. Ook bij PSV waren er veel wisselingen in het elftal. Bosz wees Tygo Land aan als vervanger van Jerdy Schouten, terwijl Ricardo Pepi Luuk de Jong uit de basis hield. De zieke Noa Lang werd vervangen door Ismael Saibari.

Het spel golfde in de openingsfase op en neer. Een slechte pass van Joey Veerman leverde in de zesde minuut een schietkans op voor Federico Chiesa, die zijn poging gepareerd zag worden door Walter Benítez. De beste mogelijkheid voor PSV uit de openingsfase was voor Veerman, die zijn vrije trap rakelings over het doel zag verdwijnen.

Het ging in 27ste minuut mis voor PSV bij het wegwerken van een bal uit het eigen strafschopgebied. Veerman nam daarvoor te veel tijd en trapte Chiesa onbedoeld onderuit: een penalty voor Liverpool. Gakpo ging achter de bal staan en stuurde Benítez de verkeerde kant op: 0-1. De voormalig PSV'er juichte uit respect voor zijn oude club niet.

PSV sloeg binnen acht minuten sterk terug. Pepi legde de bal met de borst panklaar voor Bakayoko, die met een kapbeweging zowel Jarell Quansah als Andy Robertson het bos instuurde. Daarna schoot de rechtsbuiten van PSV de bal met rechts koelbloedig binnen: 1-1. Vlak voor rust wist Liverpool de leiding weer over te nemen. Benítez redde op een harde knal van Chiesa, maar kon niet voorkomen dat Harvey Elliott de rebound simpel intikte: 1-2.

Het bleef doelpunten regenen in die fase. Met twee goals in de slotminuten van de eerste helft wist PSV opnieuw compleet te laten kantelen. Eerst legde Veerman de bal breed voor Saibari, die vanuit een lastige positie binnenschoot in de korte kruising: 2-2. Een lage voorzet van Mauro Júnior, met een minimale aanraking ingetikt door Pepi, leverde PSV in minuut 45+6 een voorsprong op: 3-2.

In de tweede helft waren er beduidend minder kansen voor beide ploegen. Saibari had de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot kunnen gooien na een goede breedtebal van Til, maar de aanvallende middenvelder stuitte op het blok van Tyler Morton.

Twee minuten voor tijd moest Liverpool verder met tien man. Invaller Amara Nallo, die pas vier minuten op het veld stond, schatte een lange bal helemaal verkeerd in en haalde de doorgebroken Bakayoko onderuit: een rode kaart. PSV drong nog aan in de eindfase, maar het bleef bij 3-2.