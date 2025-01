PSV treedt opnieuw zonder Joey Veerman en Johan Bakayoko aan in topper tegen AZ

De opstelling van PSV voor het treffen met AZ is bekend. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om Joey Veerman en Johan Bakayoko andermaal op de bank te houden voor het treffen met de Alkmaarders. Het duel in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Walter Benítez verdedigt het doel van PSV, dat met vier verdedigers aantreedt: Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Rick Karsdorp was in aanloop naar AZ-thuis niet geheel fit, waardoor hij het moet stellen met een reserverol.

Op het middenveld kiest Bosz voor Ismael Saibari en Jerdy Schouten achter de nummer 10 van dienst: Malik Tillman. De vorige maand van een blessure teruggekeerde Joey Veerman moet het net als in de vorige competitiewedstrijd, tegen Feyenoord, doen met een reserverol.

Ook aan de situatie van Bakayoko verandert er niets ten opzichte van de 3-0 zege op de Rotterdammers. De Belg ziet Ivan Perisic starten aan de rechterkant van de aanval, die verder bestaat uit linksbuiten Noa Lang en spits Luuk de Jong.

De kersverse aanwinst Esmir Bajraktarevic is er nog niet bij tegen AZ. “Esmir traint vandaag voor het eerst met ons mee, dus dan ga ik eindelijk zien wat voor een voetballer hij is”, vertelde Bosz vrijdag op de persconferentie.

“Hij is een rustig en introvert persoon, maar volgens mij kan hij ontzettend goed voetballen. Morgen zit hij echter nog niet bij de selectie, want hij heeft maar een keer getraind, dat is iets te vroeg.”

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Tillman, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Parrott, Lahdo.