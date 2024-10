PSV-trainer Peter Bosz legt uit waarom Noa Lang op de bank start in Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal

PSV treedt dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal aan zonder Noa Lang in de basis. Trainer Peter Bosz kiest daarvoor omdat hij vindt dat de buitenspeler nog niet fit genoeg is om vanaf het eerste fluitsignaal te spelen. Dat geldt ook voor verdediger Rick Karsdorp.

Lang miste vorige maand enkele wedstrijden van PSV en het Nederlands elftal vanwege een blessure. Inmiddels is hij zo goed als hersteld, maar nog niet helemaal fit.

Afgelopen weekend, tegen Willem II (0-2 zege), speelde hij uiteindelijk alleen in de tweede helft mee. Na afloop van die wedstrijden wist Bosz nog niet of Lang tegen Sporting weer vanaf de eerste minuut mee zou kunnen doen.

Dinsdag blijkt dus dat dat niet het geval is. Ook Karsdorp, die wel al twee keer inviel voor PSV, start vanaf de bank. “Ik vind dat ze nog niet klaar zijn om te starten”, legt Bosz uit bij Ziggo Sport.

Op de vraag of de oefenmeester een inschatting kan maken hoeveel minuten het tweetal zou kunnen spelen, reageert Bosz: “Dat hangt er heel erg vanaf wat voor wedstrijd het is. Dat weet ik allemaal niet precies.”

Een speler die niet eens in de wedstrijdselectie zit, is Joey Veerman. De middenvelder staat zeker een maand aan de kant met een liesblessure, en wordt tegen Sporting vervangen door Ismael Saibari.

“Ik wilde sowieso Ismael laten spelen. Ook als Joey wél fit was geweest”, aldus Bosz. “Daarom heb ik hem ook niet laten beginnen tegen Willem II. Ik denk dat we hem en zijn dynamiek in deze wedstrijd heel goed kunnen gebruiken.”

Verder wil Bosz dat PSV tegen Sporting ‘heel vast in balbezit is’. “Dat je niet onnodig balverlies lijdt”. Want zij zijn een hele goede omschakelploeg, dus je moet zelf vast in balbezit zijn. Maar je moet ook goed druk zetten, want als je dat niet goed doet, lopen ze ook door. Dus het is een moeilijk te bespelen ploeg”, aldus Bosz, die met PSV op zoek gaat naar de eerste punten van dit Champions League-seizoen.