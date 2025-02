PSV schrijft Ivan Perisic, Esmir Bajraktarevic en Tyrell Malacia in voor restant van de Champions League

PSV heeft Ivan Perisic, Esmir Bajraktarevic en Tyrell Malacia ingeschreven voor het restant van de Champions League, zo meldt De Telegraaf. Perisic (35) werd eerder dit seizoen transfervrij binnengehaald, maar toen was de deadline voor het inleveren van de lijsten voor de competitiefase al verstreken. De twee laatstgenoemden kwamen in de winter over.

Clubs mogen maximaal drie nieuwe spelers inschrijven ten opzichte van de competitiefase van het Europese toernooi. Alleen in het geval dat er vijf spelers of meer van de A-lijst zouden zijn gehaald, mag een club vier nieuwe spelers toevoegen aan de A-lijst.

De clubs die Europees voetbal spelen dienen zowel een A-lijst als een B-lijst in. Op de A-lijst staan maximaal 25 spelers. Op de B-lijst mag een onbeperkt aantal spelers staan, al moeten die namen wel tussen hun 15de en 21ste minimaal twee seizoenen op rij voor hun club hebben gespeeld.

Met Perisic krijgt Peter Bosz er een uiterst ervaren kracht bij in het restant van de Champions League. De 36-jarige Kroaat speelde in zijn carrière al 48 duels in het miljardenbal. Daarin was Perisic goed voor vijf treffers en zeven assists. De teller van de tweebenige buitenspeler staat dit seizoen op 4 doelpunten en 7 assists in 22 wedstrijden voor de Eindhovenaren.

Bajraktarevic kwam begin januari voor drie miljoen euro over van New England Revolution uit de MLS. De negentienjarige buitenspeler viel tot dusver al drie keer in in de Eredivisie. Ook maakte hij twee keer zijn opwachting voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

Malacia werd op huurbasis overgenomen van Manchester United. PSV heeft de optie om de ex-Feyenoorder aan het einde van het seizoen voor tien miljoen euro definitief over te nemen. De geboren Rotterdammer kwam dit seizoen negen keer in actie namens the Red Devils.

PSV eindigde als nummer veertien in de competitiefase van de Champions League. In de tussenronde werd de ploeg van Bosz gekoppeld aan Juventus. De heenwedstrijd vindt plaats op 11 februari; de return staat voor 19 februari in de agenda.