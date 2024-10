PSV roept Peter Bosz op het matje na breed uitgemeten tirade richting Makkelie

De harde woorden van Peter Bosz richting Danny Makkelie na PSV - Sparta Rotterdam (2-1) zorgen intern voor discussie in Eindhoven. Algemeen directeur Marcel Brands is van plan om hierover op korte termijn te gaan praten met de hoofdcoach van PSV.

Bosz zei na afloop dat hij Makkelie 'helemaal niks' vindt. De trainer van PSV baalde over het feit dat de scheidsrechter geen strafschop gaf na een vermeende overtreding op Johan Bakayoko in het strafschopgebied van Sparta.

Brands

''Scheidsrechters doen hun uiterste best. Bosz is soms emotioneel. Realistisch denk ik dat het niet helemaal op zijn plaats was. Dat moet hij niet doen'', had Brands liever gezien dat de trainer van PSV de uithaal naar Makkelie achterwege had gelaten.

''Ik heb hem nog niet gesproken, maar Earnest Stewart (technisch directeur PSV, red.) wél. Dat komt nog wel'', hint de algemeen directeur van de koploper uit Eindhoven bij ESPN naar een gesprek met Bosz over het voorval van zaterdag.

''Peter is één van de meest realistische mensen in de media'', hoopt Brands dat het bij een incident blijft. ''Ik heb Makkelie na de wedstrijd gesproken en hij gaf aan dat Bosz daarop moet worden aangesproken. Ik heb tegen Makkelie gezegd dat dit niet bij ons hoort. We hebben allemaal een voorbeeldfunctie.''

''Natuurlijk kunnen we discussiëren wie wel of niet goed is. Wij maken ook allemaal fouten. Wij zitten met zijn allen in dezelfde branche en die moeten we koesteren'', drukt de PSV-directeur de voetballiefhebbers op het hart.

''Het is soms al moeilijk genoeg. We maken allemaal weleens een opmerking die we anders hadden kunnen uiten. We moeten het ook niet groter maken dan het is'', zo besluit Brands.