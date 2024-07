PSV ‘pusht’ om gewenste aanwinst binnen te halen maar moet om één reden wachten

PSV blijft pushen om Sepp van den Berg over te nemen van Liverpool, zo schrijft Rik Elfrink dinsdag. De journalist van het Eindhovens Dagblad weet dat de Eindhovenaren niet onmiddellijk kunnen schakelen en dat de kans groter is dat de verdediger ‘tegen het einde van de transferperiode’ komt.

Eerder meldde Elfrink al dat PSV erg geïnteresseerd is in de diensten van Van den Berg, maar dat de club niet bereid is om te voldoen aan de vraagprijs van Liverpool: twintig miljoen euro.

Wel verzekert de journalist dat de Eindhovenaren bereid zijn ver te gaan voor de centrumverdediger, want mogelijk zou PSV zelfs een recordbedrag willen betalen. Momenteel zijn Jerdy Schouten en Hirving Lozano (beiden vijftien miljoen euro) de duurste aankopen ooit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hoewel Van den Berg voorlopig nog onder contract staat bij Liverpool en zelf wel oren heeft naar een overstap richting PSV, zal trainer Peter Bosz eerst het trainingskamp van the Reds in de Verenigde Staten moeten afwachten voordat hij de stopper mogelijk aan zijn selectie kan toevoegen.

Bovendien krijgen de Eindhovenaren concurrentie van onder meer VfB Stuttgart in de strijd om Van den Berg. Het is vooralsnog onduidelijk of de concurrenten wél bereid zijn eventueel te voldoen aan de vraagprijs van Liverpool.

Peter Bosz gaf afgelopen week in gesprek met ESPN dat er sowieso nog defensieve versterking gaat komen, want zowel André Ramalho als Armel Bella-Kotchap vertrokken uit Eindhoven.

"Daardoor zouden we er twee spelers bij moeten hebben rechts centraal. Eén is er al bij met Ryan (Flamingo, red.), dus dan moeten we er nog één halen. En als er dan verder niks weggaat, zitten we eigenlijk goed”, zei Bosz.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties