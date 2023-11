PSV profiteert van monsterzege Arsenal en overwintert in Champions League

Woensdag, 29 november 2023 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:58

Arsenal heeft zich woensdagavond verzekerd van groepswinst. In eigen huis was de ploeg van manager Mikel Arteta veel te sterk voor RC Lens: 6-0. Het was eveneens een gunstige uitslag voor nummer twee PSV, dat dankzij een beter onderling resultaat niet meer te achterhalen is voor de Franse ploeg en overwintert in de Champions League.

Arsenal zou aan een gelijkspel voldoende hebben gehad om zich te verzekeren van een plek in de knock-outfase van de Champions League, maar vanaf de eerste speelminuut zochten de Londenaren volop de aanval.

De score werd al geopend in de dertiende speelminuut, toen Kai Havertz op aangeven van Gabriel Jesus doelman Brice Samba passeerde. De 2-0 viel zeven minuten later. Saka bediende op de rand van het zestienmetergebied Gabriel Jesus, Kevin Danso uitkapte en op overtuigende wijze raak schoot.

De derde treffer kwam op naam van Saka, die bediend werd door Martinelli. De aanvaller sneed vanaf de linkerkant naar binnen en maakte op overtuigende wijze de 3-0. Nog voor het verstrijken van de 27ste speelminuut gaf het scorebord al een 4-0 tussenstand aan.

Ditmaal kwam Martinelli zelf in balbezit aan de linkerkant van het veld en ook hij kreeg alle tijd en ruimte om naar binnen te snijden. Met een geplaatst schot in de verre hoek verschalkte hij vervolgens Samba.

In de tweede helft nam Arsenal duidelijk gas terug en spaarde de ploeg van Arteta zich voor komende speelronde in de Premier League. Het scorebord kwam nog wel in beweging. Jorginho mocht enkele minuten voor tijd aanleggen voor een strafschop na een handsbal van Abdukodir Khusanov en maakte geen fout: 6-0.

In de laatste speelronde gaat Arsenal op bezoek bij PSV, waar er voor beide teams behalve het prijzengeld niets meer op het spel staat. The Gunners eindigen met twaalf punten bovenaan in Groep B; PSV volgt op de tweede plek met acht punten. Lens (vijf punten) en Sevilla (twee) treffen elkaar in de laatste groepswedstrijd in Frankrijk.