PSV ontvangt ‘gevreesd’ bod van Brighton op basisspeler en moet nu onderhandelen

Brighton & Hove Albion heeft zich gemeld in Eindhoven, zo schrijven het Eindhovens Dagblad en Voetbal International donderdagavond. De Premier League-club wil Olivier Boscagli graag overnemen en heeft een bod van circa tien miljoen euro neergelegd, maar dat is voor PSV veel te laag.

Woensdag werd er volgens de berichtgeving al een bod ingediend bij Earnest Stewart, maar die verwees het bod resoluut naar de prullenbak.

Boscagli beschikt in het Philips Stadion nog over een verbintenis die doorloopt tot medio 2025 en PSV wil het aflopende contract van de 26-jarige Monegask het liefst verlengen.

Toch ‘vrezen’ de Eindhovenaren voor een Jordan Teze-scenario, want de vraagprijs kan niet torenhoog zijn vanwege het aflopende contract. Daardoor loopt PSV het risico Boscagli goedkoper dan gewenst te moeten laten gaan.

Journalist Rik Elfrink noemt PSV in de huidige onderhandelingspositie ‘kwetsbaar’. Brighton heeft naar verluidt ook al een tweede bod ingediend, maar net als het eerste bod wordt dat als ‘te laag’ bestempeld door de Eindhovense clubleiding.

Brighton heeft laten weten acht tot tien miljoen euro te willen betalen voor de verdediger, maar PSV is zeker niet bereid om Boscagli voor minder dan twintig miljoen euro te laten gaan. Het is dus vooralsnog onduidelijk waar de onderhandelingen naartoe gaan.

Stewart hoopt snel een akkoord te bereiken met Boscagli over een contractverlenging in Eindhoven. PSV is bereid het contract van een flinke upgrade te voorzien én de stopper daarnaast te belonen met een som tekengeld van onbekende hoogte.