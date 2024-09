PSV Onder 19 geeft het slechte voorbeeld in Youth League en verliest van Juventus Onder 19

PSV Onder 19 is er niet in geslaagd te winnen van Juventus Onder 19. De Eindhovenaren kregen in de eerste wedstrijd van de competitiefase van de Youth League voldoende kansen, maar mede door het gebrek aan scherpte en nauwkeurigheid in de afronding werd de achterstand niet meer van het scorebord gepoetst: 1-0.

Juventus Onder 19 - PSV Onder 19 1-0

In een gelijkopgaand duel kregen beide teams kansen over en weer, maar het was Juventus dat tien minuten na rust de ban brak. Na een carambole voor het doel van PSV-keeper Stijn Kuijsten kreeg Juventus-verdediger Alfonso Montero de bal plotseling voor zijn voeten. Van dichtbij schoot hij raak: 1-0.

In het restant van de tweede helft kregen de bezoekers nog voldoende mogelijkheden om de stand gelijk te trekken; het vizier van de voorhoede stond echter niet op scherp. Op 1 oktober is Sporting Portugal de volgende tegenstander in de Youth League.