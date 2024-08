PSV mist duo en mogelijk ook Luuk de Jong in topper tegen Feyenoord om Johan Cruijff Schaal

Peter Bosz kan zondag in het duel om de Johan Cruijff Schaal niet beschikken over Mauro Júnior en Olivier Boscagli, die kampen met blessures. Over de zieke Luuk de Jong kan de trainer van PSV nog niet met zekerheid zeggen of hij op tijd fit is voor de clash met Feyenoord.

Bosz benadrukt dat de kampioen er klaar voor is, al zijn er enkele afwezigen zondag in het Philips Stadion. "We hebben twee jongens die geblesseerd zijn. Met Sergiño (Dest, red.) erbij drie, maar hij is een langer geval. En Mauro Júnior en Olivier Boscagli zijn allebei niet beschikbaar."

Over de inzetbaarheid van Luuk de Jong bestaan nog twijfels bij Bosz. "Hij heeft meegetraind, maar die is inderdaad ziek. Dat is de hele week al aan de gang. En daarom hebben we hem niet meegenomen, ik heb hem naar huis gestuurd. Dat hij niet nog in zijn auto zou stappen hierheen (KNVB Campus in Zeist, red.)"

"Ik zei dat het beter was om naar bed te gaan, dus dat heeft hij gedaan. En we gaan kijken hoe dat gaat", houdt Bosz de deur voor De Jong op een kier. Het is nog niet bekend wanneer de PSV-trainer definitief besluit of de aanvaller mee kan doen tegen Feyenoord.

Mauro Júnior viel vorige week geblesseerd uit in het met 2-1 gewonnen oefenduel van PSV met Valencia. Het Eindhovens Dagblad wist al snel te melden dat de Braziliaanse verdediger annex middenvelder enkele weken uit de roulatie is. Hij mist dus sowieso het duel om de Johan Cruijff Schaal.

Datzelfde geldt voor Boscagli, die in de ontmoeting met Valencia een forse duw kreeg van Hugo Duro en derhalve moest afhaken. Duro kreeg het tegen later aan de stok met Noa Lang, na opnieuw een forse charge van de Spanjaard. Gele kaarten bleven echter uit voor beide spelers.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!