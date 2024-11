PSV lijkt tegen Shakhtar twee geblesseerden terug te kunnen verwelkomen

Luuk de Jong en Noa Lang zijn beiden inzetbaar voor de wedstrijd tegen Shakthar Donetsk. Het was voor Peter Bosz voorafgaand aan de laatste training voor het duel nog onduidelijk of hij kon beschikken over zijn aanvoerder en spelmaker aan de linkerkant. Woensdagochtend is duidelijk geworden dat ze beiden kunnen spelen, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De Jong was er tegen FC Groningen niet bij vanwege fysieke klachten. Ook Lang ontbrak in dat duel. De linksbuiten had last van rugklachten na de interlandperiode bij het Nederlands elftal. Of de twee aanvallers er tegen Shakhtar wel bij zijn, kon Bosz eerder op de persconferentie nog niet bevestigen.

“Ik weet nog niet of Luuk de Jong beschikbaar is. Hij heeft maandag gedeeltelijk getraind, en het zou logisch zijn als hij dinsdag de hele training mee kan doen. En dan vraag ik na de training hoe het is en of hij beschikbaar is”, vertelde de trainer van PSV.

Lang trainde maandag nog niet mee. “Het is afwachten of hij dinsdag mee kan trainen. Als hij mee kan trainen, ga ik ook aan hem na afloop vragen hoe het ervoor staat. En dan beslissen we na afloop”, liet Bosz eerder weten.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigde woensdagochtend dat zowel De Jong als Lang meedeed aan de afsluitende training. Daardoor lijkt het duo inzetbaar tegen Shaktar.

Door de beschikbaarheid van aanvoerder De Jong staat Bosz voor een dilemma. Concurrent Ricardo Pepi scoorde tegen Groningen een hattrick en hijgt in de nek van de ervaren spits. De grote vraag is dus of Bosz risico gaat nemen met De Jong of dat hij ervoor kiest om de spits op de bank te posteren.

Ook bij Lang zijn er nog vraagtekens of hij in de basis zal starten. De creatieveling wordt dit seizoen door PSV extra in de gaten gehouden wat betreft zijn fitheid. Mogelijk kiest Bosz ervoor om de linksbuiten op de bank te laten beginnen.

In dat geval lijkt Malik Tillman de aangewezen persoon om de positie van Lang in te nemen. Couhaib Driouech haakte eerder op de training geblesseerd af en is daardoor niet inzetbaar. Ook beschikt PSV niet over Ivan Perisic, die niet speelgerechtigd is in de Champions League.