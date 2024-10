PSV krijgt speler vroegtijdig terug: international verlaat trainingskamp onmiddellijk

Ricardo Pepi heeft het Amerikaanse trainingskamp verlaten, zo meldt PSV zondagavond via de officiële kanalen. De spits van Team USA keert uit voorzorg terug naar Eindhoven en laat het duel met Mexico schieten.

De aanvaller zat in de nacht van zaterdag op zondag bij de selectie van de Verenigde Staten, dat het in een oefenduel opnam tegen Panama. Hoewel hij niet mocht starten, was hij als invaller belangrijk voor zijn ploeg door in de 94ste speelminuut de beslissende 2-0 aan te tekenen.

Haji Wright werd over de linkerflank de diepte ingestuurd. De vleugelaanvaller had vanaf de zijkant een perfecte, lage voorzet in huis op Pepi, die van dichtbij beheerst kon binnenschieten.

Net voor het einde van de wedstrijd kreeg Pepi wel hard een bal in het gezicht. PSV schrijft op social media dat die klap voor Pepi de directe reden is om geen risico te nemen en terug te keren naar Eindhoven.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de ernst van de blessure is van de spits, al benadrukken de Eindhovenaren dat het vooral uit voorzorg is. Het is daarom ook niet duidelijk of Pepi deel kan uitmaken van de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen AZ van komende zaterdag.

Pepi kiest er dus voor om de vriendschappelijke wedstrijd op Mexicaanse bodem van dinsdagnacht niet meer mee te doen. De Amerikaanse bond meldt verder dat ook Christian Pulisic, Weston McKennie Marlon Fossey en Zack Steffen het trainingskamp verlaten. Malik Tillman zit wel bij de selectie voor het duel met Mexico.

Bij PSV zou het eventuele ontbreken van Pepi niet tot een noodsituatie leiden, want Luuk de Jong is volledig hersteld en inzetbaar. Achter de naam van Jerdy Schouten staat nog wel een vraagteken.