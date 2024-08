PSV krijgt rechtsback met ruim 100 Premier League-duels aangeboden, maar 'lijkt niet toe te happen'

In de zoektocht naar verdedigende versterkingen krijgt PSV klaarblijkelijk genoeg hulp van zaakwaarnemers die spelers aanbieden. Zo werd Serge Aurier (31) bij de Eindhovenaren aangeboden, maar happen zij niet toe.

Dat schrijft Rik Elfrink zaterdagmiddag namens het Eindhovens Dagblad. Volgens de PSV-watcher krijgt de landskampioen 'tal van opties aangeboden'.

Een daarvan is dus Aurier. De Ivoriaanse rechtsachter is transfervrij sinds zijn vertrek bij Galatasaray deze zomer.

Namens de Turkse topclub kwam hij tot slechts vier optredens in een half seizoen. In die vier optredens verscheen Aurier één keer aan de aftrap.

Galatasaray nam hem in de winterse transferperiode van dit jaar over van Nottingham Forest, waar Aurier geen vaste kracht was. Ook bij the Tricky Trees stond de rechterwingback slechts een half seizoen onder contract.

Aurier begon zijn carrière bij RC Lens in Frankrijk. Vervolgens volgden avonturen - met wisselend succes - bij achtereenvolgend Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Villarreal en dus Forest en Galatasaray.

Aurier is tevens 93-voudig international van Ivoorkust. Transfermarkt schat zijn waarde in op 3,7 miljoen euro.