PSV komt in zoektocht naar nieuwe linksback uit bij dertienvoudig Frans international

PSV is in de zoektocht naar een nieuwe linksback uitgekomen bij Layvin Kurzawa. De Fransman is transfervrij na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain. Kurzawa wil aan spelen toekomen, waardoor het salarisvoorstel van PSV, waar hij een stuk minder zou kunnen verdienen dan hij bij PSG gewend was, geen onoverkomelijk obstakel hoeft te zijn.

PSV zoekt naar versterking voor het hart van de verdediging en de linksbackpositie. Sergiño Dest ligt er langere tijd uit wegens een zware knieblessure en ook Mauro Júnior is momenteel niet geheel fit. Trainer Peter Bosz moet daardoor terugvallen op Fredrik Oppegård.

Of Kurzawa een dienstverband in de Eredivisie ziet zitten, meldt L’Équipe niet. Kurzawa, die over enkele weken 32 wordt, maakte in 2015 de transfer van AS Monaco naar PSG, dat destijds 25 miljoen euro betaalde. Naarmate de jaren verstreken kwam Kurzawa minder aan spelen toe. Nu hij transfervrij is, hoopt PSV op zijn komst.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Het afgelopen seizoen kwam Kurzawa amper aan speelminuten toe. In de Champions League kwam hij helemaal niet in actie. In de Ligue 1 mocht hij in de negende speelronde acht minuten meedoen in het thuisduel met RC Strasbourg (3-0 winst). Kurzawa kwam daarna niet meer van de bank af, of zat helemaal niet meer bij de selectie.

Kurzawa kwam in totaal tot 154 wedstrijden voor les Parisiens. Daarin was hij goed voor 14 treffers en 23 assists. In het seizoen 2022/23 werd hij voor een jaar verhuurd aan Fulham. Een groot succes werd dat niet, daar hij tot slechts zes optredens kwam namens de Londense club. Kurzawa won onder meer vijf landstitels met PSG.

Kurzawa kwam dertien keer uit voor de nationale ploeg. Hij maakte zijn debuut op 14 november 2014. Een vaste kracht werd hij nooit voor les Bleus. Bondscoach Didier Deschamps deed in maart 2019 voor het laatst een beroep op de verdediger uit Fréjus.

PSV schaakt op meerdere borden en werd eerder deze donderdag nog gelinkt aan AS Roma-back Nicola Zalewski. De Pool komt regelmatig aan spelen toe in Stadio Olimpico, maar is geen onomstreden kracht onder trainer Daniele De Rossi. De linksback, die ook vaak op het middenveld speelt, ligt nog een jaar vast bij Roma. Robin Gosens, Owen Wijndal en Patrick van Aanholt zijn andere namen die op het lijstje staan bij PSV.