PSV komend seizoen in compleet ander thuisshirt dan tijdens kampioensjaar

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV, dat het thuisshirt voor het komende seizoen behoorlijk heeft aanpast.

De Eindhovenaren legde in het afgelopen seizoen beslag op de 25ste landstitel in de clubhistorie en deden dat in een volledig rood shirt. In het seizoen 2024/25 zal het elftal van Peter Bosz weer te zien zijn in een shirt met rood-witte strepen.

Het nieuwe thuisshirt van PSV is bekend. Morgen de officiële introductie. pic.twitter.com/sWqExIffaW — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 18, 2024

Rik Elfrink, journalist namens het Eindhovens Dagblad, deelt donderdagochtend een foto van het nieuwe thuisshirt. “Het nieuwe thuisshirt van PSV is bekend. Morgen de officiële introductie.” Puma heeft de shirt opnieuw geproduceerd voor PSV. Ook blijft Brainport Eindhoven aan als hoofdsponsor. De Brabantse topclub zal als landskampioen met een gouden Eredivisie-badge op de mouw aantreden.

