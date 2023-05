PSV kent bijna alle mogelijke opponenten in voorronde CL en ontloopt Marseille

Zondag, 28 mei 2023 om 17:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:41

PSV gaat dankzij de 1-2 zege bij AZ op eigen kracht richting de voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren moeten twee ronden zien te overleven en hebben bij de loting voor de derde voorronde in ieder geval een geplaatste status. Ook weet PSV nu al dat Olympique Marseille ontlopen wordt. Rangers en Sporting Braga behoren dan tot de mogelijke tegenstanders.

Wat betreft de tegenstander in de derde voorronde zijn er nog zes opties voor PSV. Het kan een club worden uit de tweede voorronde. Daarin komen de nummer twee van België (Union Sint-Gillis, Royal Antwerp FC of KRC Genk), van Oekraïne (SC Dnipro-1 of Zorya Luhansk), van Zwitserland (Lugano of Servette FC) en van Griekenland (Panathinaikos). De andere twee opties stromen direct in bij de derde voorronde: de nummer twee van Oostenrijk (Sturm Graz) en Servië (TSC of Cukaricki).

De loting van de play-offs wordt al verricht vóórdat de derde voorronde is afgewerkt. Dat betekent dat PSV nooit tegen Marseille kan uitkomen. De nummer twee van Frankrijk is namelijk net als de Eindhovenaren ongeplaatst bij die loting. Wél kan PSV uitkomen tegen de nummer twee van Portugal (Sporting Braga), de nummer twee van Schotland (Rangers) óf de tegenstander van die clubs in de derde voorronde.





Tweede voorronde (Q2) Champions League

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Union, Antwerp of Genk 17,000-19,500 Lugano of Servette 6,335 Zorya of Dnipro-1 16,000 of 8,000 Panathinaikos 5,045

Derde voorronde (Q3) Champions League

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT A) Rangers FC 54,000 Winnaar uit Q2 B) Sporting Braga 44,000 Winnaar uit Q2 C) PSV 43,000 Sturm Graz 12,500 D) Olympique Marseille 33,000 TSC of Cukaricki 6,475

Let op: de loting voor de play-offs wordt al verricht vóórdat de derde voorronde is afgewerkt. Dat betekent dat de clubs op de onderstaande manier in de kokers belanden. PSV heeft dus gegarandeerd géén geplaatste status voor de loting van de play-offs.

Play-offs Champions League