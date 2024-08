PSV is trots op ‘unieke Olympische prestatie’ ex-jeugdspeler Remco Evenepoel

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Remco Evenepoel, die zaterdag Olympisch goud veroverde tijdens de wegwedstrijd wielrennen.

Op 46 kilometer van de finish demarreerden de favorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert, waarna diverse renners volgden. Evenepoel (24) kwam al snel bij dat groepje en besloot om er alleen vandoor te gaan. Alleen Valentin Madouas kon volgen.

Evenepoel schudde Madouas in de slotfase van zich af en soleerde naar de gouden medaille, al was er nog wel even stress vanwege een lekke band. De ruime voorsprong op Van der Poel en consorten kwam echter niet meer in gevaar en Evenepoel kwam dolblij over de finish nabij de Eiffeltoren.

De Belgische renner veroverde eerder al het tijdritgoud. Een unieke prestatie in het mannenwielrennen. Bij de vrouwen lukte het tot dusver alleen Leontien Moorsel om de dubbel te veroveren. Zij deed dat op de Olympische Spelen van Sydney in 200.

PSV staat zaterdag via X stil bij het goud van Evenepoel. De Belg speelde enige tijd in de jeugdopleiding van de Eindhovense club, voordat hij het voetbal inruilde voor wielrennen.

"Unieke Olympische prestatie. Trots op onze oud-jeugdspeler, Remco", brengt PSV via social media een ode aan Olympisch kampioen Evenepoel.

