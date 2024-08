PSV beschouwt Gonzalo Montiel als een potentiële versterking achterin, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De 27-jarige rechtsback van Sevilla wordt ook nadrukkelijk begeerd door Nottingham Forest.

PSV heeft dringend een nieuwe rechtsback nodig, nu Jordan Teze vertrokken is naar AS Monaco. Daarvoor ontving PSV naar verluidt een bedrag van twaalf miljoen euro.

Afgelopen seizoen werd Montiel door Sevilla al verhuurd aan Nottingham Forest, dat nu in de markt is om de verdediger te kopen. Montiel speelde mede door blessureleed negentien wedstrijden voor Forest, waarin hij drie assists gaf.

Het is volgens Rik Elfrink van het ED nog allesbehalve zeker dat Montiel de nieuwe rechtsback van PSV wordt, maar hij geldt wel als serieuze optie. De Zuid-Amerikaan ligt nog twee jaar vast bij Sevilla.

Montiel is 32-voudig international voor Argentinië. De rechtervleugelverdediger was op het WK in Qatar invaller tegen Nederland (2-2) in de kwartfinale. Montiel schoot de derde penalty van Argentinië toen binnen achter Oranje-doelman Andries Noppert. De Argentijnen wonnen de penaltyserie met 3-4.

PSV informeerde eerder al naar Kenny Tete. De rechtsback van Fulham, die een verleden heeft bij Ajax, is tot op heden onhaalbaar gebleken, maar is nog altijd in beeld, schrijft VI.