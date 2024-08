PSV incasseert flinke tegenvaller op transfermarkt: 'Het is een gesloten boek'

PSV krijgt opnieuw een tegenvaller te verwerken op de transfermarkt. De Eindhovenaren deden een bod van 11,5 miljoen euro op Ko Itakura, maar Borussia Mönchengladbach wenst de 27-jarige centrumverdediger onder geen beding meer te laten vertrekken.

Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, staat voor de lastige opgave om in de laatste week van de transferwindow liefst drie nieuwe verdedigers aan te trekken. Itakura geldt momenteel als eerste optie voor de positie van centrumverdediger, maar PSV lijkt verder te moeten zoeken of een flink verbeterd voorstel te moeten doen.

Roland Virkus, sportdirecteur van Borussia Mönchengladbach, laat in de Duitse media namelijk weten dat Itakura helemaal niet te koop is. Gladbach wil geen belangrijke spelers meer kwijt in de laatste fase van de window. De club wil het liefst juist nog een extra speler aantrekken.

"Het verkopen van een verdediger is voor ons op dit moment helemaal niet aan de orde", aldus Virkus tegenover BILD. "Voor ons is het een gesloten boek. We hopen zelf nog een veelzijdige speler aan onze selectie toe te voegen."

Het lijkt slecht nieuws voor PSV, dat mogelijk in tijdsnood komt. Eerder kregen de Eindhovenaren nul op het rekest voor Sepp van den Berg (die ging van Liverpool naar Brentford) en Mikayil Faye (die vertrok van FC Barcelona naar Stade Rennes).

PSV zoekt ondertussen óók nog naar een linksback en een rechtsback. De club is voor de linkerkant van de defensie nog altijd in gesprek met Al-Hilal voor de sensationele komst van Renan Lodi. De Saudi-Arabische club is bereid om mee te delen in de salariskosten van de Braziliaan, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maandagmiddag.

Olivier Boscagli wil in de laatste week van de transfermarkt juist nog vertrekken bij PSV. Brighton & Hove Albion biedt acht miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen voor de Monegask, die nog één jaar vastligt. PSV wenst echter niet mee te werken aan het vertrek van Boscagli, zo heeft de speler zelf ook te horen gekregen. Boscagli maakt intern stampij en eist een vertrek, maar de club wijst op zijn contractuele verplichtingen.