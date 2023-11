PSV in oefenduel achter gesloten deuren weer te sterk voor Go Ahead Eagles

Dinsdag, 21 november 2023 om 17:16 • Bart DHanis • Laatste update: 18:13

PSV heeft dinsdagmiddag een besloten oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles winnend afgesloten. Op de Herdgang waren de Eindhovenaren met 3-1 te sterk voor de ploeg van René Hake. Julian Kwaaitaal, Yorbe Vertessen en Jevon Simons namen de doelpuntenproductie van PSV voor hun rekening. Namens Go Ahead was Thibo Baeten trefzeker.

Bij PSV begon Joël Drommel onder de lat. Ook was er een basisplaats voor Patrick van Aanholt en de inmiddels herstelden Armando Obispo en Mauro Júnior. De twee laatstgenoemden maakten de negentig minuten vol.

Go Ahead leek op voorsprong te komen via Bobby Adekanye, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een half uur spelen kwam de thuisploeg op voorsprong via Kwaaitaal. Twee minuten later verdubbelde Vertessen de voorsprong. Vlak na rust verzorgde Baeten de aansluitingstreffer, maar het mocht niet baten: vijf minuten later zorgde Simons voor de derde Eindhovense treffer en besliste zo de eindstand.

PSV - Go Ahead Eagles 3-1

30' 1-0 Julian Kwaaitaal

32' 2-0 Yorbe Vertessen

50' 2-1 Thibo Baeten

55’ 3-1 Jevon Simons