PSV geeft Brighton 'uiterst bijzonder antwoord' op bod voor Boscagli

PSV weigert verder te onderhandelen met Brighton & Hove Albion over een transfer van Olivier Boscagli, zo verzekert het Eindhovens Dagblad woensdag. De Premier League-club dacht de Franse verdediger voor een relatief bedrag binnen te kunnen halen, daar Boscagli zijn laatste contractjaar is ingegaan. PSV heeft daar echter geen boodschap aan.

Brighton wilde aanvankelijk tien miljoen euro betalen voor Boscagli, en keerde later terug om de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. De leiding van PSV heeft echter laten weten dat er definitief geen nieuwe gesprekken over een transfer van Boscagli zullen volgen.

''Contract is contract, zo is het oordeel van de Eindhovense club'', schrijft clubwatcher Rik Elfrink. ''Daarna was het voor Brighton klik, tuut tuut tuut en is het gesprek beëindigd.'' Elfrink voegt toe dat het niet is uitgesloten dat Brighton donderdag terugkeert voor Boscagli, die hoog op het lijstje van the Seagulls staat.

Trainer Peter Bosz zit bij PSV dun in de verdedigers, waardoor Boscagli onder geen beding mag vertrekken in de slotfase van de zomerse transferperiode. Daarnaast heeft Bosz een belangrijke rol in petto voor Boscagli voor dit seizoen, dat in het teken staat van titelprolongatie.

Elfrink denkt dat Boscagli niet blij zal zijn met het standpunt van PSV. De centrale verdediger droomt van een avontuur in de Premier League, maar lijkt zich voorlopig te moeten richten op de titelstrijd in Eindhoven en het spelen in de Champions League.

PSV hoopt ondertussen dat Boscagli zijn aflopende verbintenis in Eindhoven gaat verlengen. Maar die kans lijkt nihil. ''De Monegask heeft op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat hij dat niet zal doen'', schreef journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf deze week.

De linkspoot ziet naar verluidt ook niks in een voorstel waarbij hij bij een eventuele transfer in de zomer van 2025 mee kan delen in de winst door een percentage van de transfersom te ontvangen.