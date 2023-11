PSV gaat voor komst ‘jonge Jaap Stam’: ‘Zijn kwaliteiten zie je eigenlijk nooit’

Woensdag, 1 november 2023 om 09:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:41

Gregg Berhalter juicht een winterse transfer van Miles Robinson naar PSV toe. De bondscoach van de Verenigde Staten is lovend over de centrumverdediger van Atlanta United.

Bij PSV lopen er momenteel met Sergiño Dest, Malik Tillmann en Ricardo Pepi al drie Amerikaans internationals in de selectie rond. Mogelijk komt er op korte termijn een vierde in Eindhoven bij.

Robinson staat al langer in de nadrukkelijke belangstelling van PSV. De 26-jarige verdediger loopt op 31 december uit zijn contract bij Atlanta, waardoor de Eredivisionist hem op 1 januari transfervrij kan oppikken.

“Miles Robinson heeft veel opties en zal de beste kiezen” zegt Berhalter tegenover De Telegraaf. “Maar hij heeft absoluut de kwaliteiten om in een grote Europese competitie te gaan spelen. Hij heeft fysieke kwaliteiten, die je eigenlijk nooit ziet. Hij is zo enorm snel, sterk en fysiek dominant. Het is een jonge Jaap Stam.”

De 1,88 meter lange Robinson staat inderdaad te boek als fysiek sterke verdediger. Van alle spelers met minimaal 150 persoonlijke duels in het huidige MLS-seizoen, wonnen maar twee spelers een hoger percentage hiervan.

Ook van alle spelers met minimaal 75 kopduels in de MLS 2023/24 wonnen maar twee spelers percentueel gezien meer van dit soort duels.

Cijfers van Opta.

De naam van Robinson komt bij PSV hoogstwaarschijnlijk uit het netwerk van technisch directeur Earnest Stewart, die jaren werkzaam was in de Verenigde Staten. De rechtsbenige verdediger is inmiddels een gewaardeerde kracht in Team USA. Robinson moest het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, maar heeft al 27 interlands achter zijn naam staan.

Concurrent voor Ramalho en Bella-Kotchap

Peter Bosz zit bij PSV momenteel dun in de rechter centrale verdedigers. De Eindhovenaren slaagden er afgelopen zomer in om Armel Bella-Kotchap te huren van Southampton, maar de mandekker heeft tot nog toe weinig in actie kunnen komen. Hij kwam niet verder dan vijf duels. Waar de centrumverdediger eerst kampte met een tandprobleem, is hij onlangs succesvol geopereerd aan zijn schouder.

Door zijn blessure is het nog maar de vraag of Bella-Kotchap dit kalenderjaar nog in actie kan komen. Bij afwezigheid van de Duitser vertrouwt Bosz op André Ramalho, al maakte de Braziliaan dit seizoen al veelvuldig een weifelende indruk.