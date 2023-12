PSV-fan is na 14 duels al overtuigd van de titel en laat speciale tattoo zetten

Maandag, 4 december 2023 om 14:09

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een PSV-supporter die nu al overtuigd is van de landstitel.

PSV zette zondagmiddag in De Kuip een grote stap richting de landstitel door op bezoek bij Feyenoord met 1-2 te winnen. De Eindhovenaren breidden de voorsprong op de regerend landskampioen daardoor uit naar tien punten, waardoor Feyenoord zich de komende tijd moet gaan richten op plek twee.

PSV-supporter Rick is na veertien competitiewedstrijden al overtuigd van de landstitel en heeft daarom een speciale tatoeage laten zetten. Op een foto op het Instagram-account van Omroep Brabant is zijn onderarm te zien met daarop ‘PSV kampioen’, een lamp met een ‘Brabant-sjaal’ en ‘2023/2024’.

In het seizoen 2014/15 liet Rick ook al een speciale tatoeage zetten voordat PSV de landstitel definitief binnensleepte. “En toen heb ik ook gelijk gekregen”, laat hij optekenen door de regionale omroep. De supporter heeft ook een tatoeage van de Eredivisie-stand op 29 oktober op zijn arm staan. Toen stond PSV bovenaan, terwijl Ajax hekkensluiter was.