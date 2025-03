PSV’er kan per direct uitkomen voor land op ander continent dan Nederland

Isaac Babadi speelt met het idee om interlands te gaan spelen voor Sierra Leone, zo schrijven het Eindhovens Dagblad en ESPN dinsdag. Op korte termijn zal de PSV-middenvelder de knoop doorhakken.

Omdat Babadi, die al uitkwam voor verscheidene Nederlandse jeugdelftallen, pas negentien lentes jong is, mag hij volgens de FIFA-regels interlands spelen voor een ander land dan Nederland. Sierra Leone, het land waar Babadi via zijn ouders roots heeft liggen, biedt nu dus mogelijk uitkomst.

De aanvallende middenvelder kan uitkomen voor zowel de A-ploeg van het Afrikaanse land als de Onder 20-equipe. Dat laatste elftal komt tussen 26 april en 18 mei, als ook het slot van het Eredivisie-seizoen wordt afgewerkt, in actie op de jeugdvariant van de Afrika Cup.

Voor Babadi zou deelname aan dat toernooi een handige manier zijn om aan meer speeltijd toe te komen. Bij PSV komt hij er namelijk amper aan toe op het middenrif.

Afgelopen januari kwam Babadi in aanmerking voor een verhuurperiode bij onder meer sc Heerenveen, maar op deadline day gaf PSV uiteindelijk geen jawoord voor het tijdelijke vertrek. Zodoende is de reservespeler veroordeeld tot minuten bij Jong PSV en invalbeurten in het eerste elftal.

Peter Bosz deed pas negen keer een beroep op Babadi dit seizoen. In al die wedstrijden was de jongeling invaller.

“Babadi lijkt nu de keuze te maken om het land van zijn ouders te willen helpen richting een halve finale op het Afrikaans kampioenschap voetbal”, schrijft ESPN, “waarmee een jeugd-WK kan worden afgedwongen.”