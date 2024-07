PSV doet zich in oefenduel met Club Brugge veel tekort met gelijkspel: Ryan Flamingo gaat bij debuut in de fout

PSV heeft de tweede oefenwedstrijd van het seizoen besloten met een 1-1 gelijkspel. Tegenstander Club Brugge kwam na een fout van Ryan Flamingo op voorsprong, maar Ismael Saibari trok de stand al snel weer gelijk. Noa Lang deed twintig minuutjes mee en keerde zo na lang blessureleed weer terug in het elftal van Peter Bosz.

Het duel duurde 105 minuten en de beoogde basiself, minus uiteraard de EK-gangers, verschenen aan de aftrap. Het betekende het debuut voor Flamingo en ook Couhaib Driouech, die beiden deze week gepresenteerd werden door de Eindhovenaren.

PSV oogde aan de bal prima in de eerste 45 minuten. Het enige probleem was het afmaken van de kansen. Vooral Saibari miste de nodige opgelegde kansen. Zo kopte de Marokkaans international van dichtbij een keer over.

Ook Guus Til en Luuk de Jong hadden in de eerste helft een treffer moeten noteren, maar doelman Simon Mignolet bleek een behoorlijke sta-in-de-weg tussen de palen bij Club Brugge. Zoals de voetbalwetten betamen, leverden alle gemiste kansen PSV direct na een korte onderbreking een tegentreffer op.

Flamingo, die in het hart van de defensie speelde naast Armando Obispo, ging daarbij lelijk de fout in. Club Brugge probeerde de opbouw van de Eindhovenaren te verstoren en dat lukte. De Belgen dwongen Flamingo tot een foutieve pass, die soepeltjes werd afgestraft door Casper Nielsen: 0-1.

Vrijwel onmiddellijk daarna sloegen de PSV'ers terug. Dit keer was de kans wel aan Saibari besteed. Na een prima individuele actie kwam hij naar binnen en schoot hij van randje zestien knap en hard raak in de benedenhoek: 1-1.

Kort na de gelijkmaker van Saibari kreeg Peter Bosz een vervelende dreun te incasseren. Obispo verstapte zich na het maken van een heel lelijke beweging en leek ogenschijnlijk ernstig geblesseerd het veld te moeten verlaten.

Obispo vormde een van de vele wissels. PSV speelde in het restant van het duel veelal met jeugdspelers, hoewel Lang dus ook nog ruim een kwartiertje mee mocht doen. In de korte tijd dat de excentrieke vleugelspeler mee mocht doen liet hij meteen flarden van zijn kwaliteiten zien.

Gescoord werd er echter niet meer door beide ploegen, 1-1 bleef de eindstand. Zo heeft PSV de eerste oefenzege na twee vriendschappelijke wedstrijden nog steeds niet te pakken. Op 24 juli wacht voor PSV de volgende uitdaging, dan tegen FC Eindhoven. Drie dagen later staat het oefenduel met Valencia op het programma.