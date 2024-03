PSV-coach Bosz niet bezorgd om inzetbaarheid Veerman: ‘Niet te dramatisch doen’

Het is nog niet duidelijk of PSV woensdagavond in de return tegen Borussia Dortmund in de Champions League kan beschikken over Joey Veerman. De 25-jarige spelmaker van de Eindhovenaren traint dinsdag wel gewoon mee in het Signal Iduna Park. Daarna wordt beoordeeld of hij inzetbaar is.

Peter Bosz geeft tijdens de voorbeschouwende persconferentie meer uitleg over de situatie rondom zijn middenvelder. “We gaan zo trainen, kort maar wel intensief. Ik denk dat Joey geen ritme mist, misschien heeft hij er wat frisheid voor teruggekregen. We gaan na de training bepalen of Joey meedoet.”

“Ik snap dat er over Veerman gesproken wordt, maar laten we er niet te dramatisch over doen. Als hij toch niet kan spelen stel ik een andere goede speler op. Dat is dit seizoen de kracht van PSV geweest. Ik heb veel goede spelers in mijn selectie”, laat de trainer optekenen.

Bosz weet wat zijn ploeg beter moet doen om door te stoten naar de kwartfinale van de Champions League. “We zullen effectiever om moeten gaan met de kansen dan we in de heenwedstrijd hebben gedaan, want we hebben de kansen wel gehad.”

Guus Til sluit zich daarbij aan. “De eerste wedstrijd was een echte omschakelwedstrijd. Wij hebben wel de betere kansen gehad.” Bosz onthult verder op de persconferentie dat de spelers van PSV iedere dag op strafschoppen trainen. De koploper van de Eredivisie is dus voorbereid op een eventuele penaltyserie in Dortmund.

Malen

Donyell Malen was tijdens de heenwedstrijd in Eindhoven verantwoordelijk voor de 0-1 en deed zijn oude werkgever daarmee pijn. De 25-jarige aanvaller vanblikte dinsdagmiddag al vooruit op het treffen met de Eindhovenaren. “Ik verwacht een spannende wedstrijd. Is er een favoriet? Zeker, wij spelen thuis.”

“Natuurlijk wil ik het beste bereiken met Borussia Dortmund, maar mijn gevoel bij PSV is heel goed, dus ik denk dat ik weer niet zal juichen als ik scoor. De uitwedstrijd was voor mij heel bijzonder. Ik heb PSV in mijn hart gesloten”, aldus Malen. Het duel tussen de Duitsers en PSV begint woensdagavond om 21:00 uur.

