PSV boekt grootste Champions League-zege in clubhistorie; uitvallen Noa Lang smet op overwinning

PSV heeft dinsdagavond zijn grootste overwinning ooit in de Champions League geboekt. In het Philips Stadion waren de Eindhovenaren veel te sterk voor Girona: 4-0. De doelpunten kwamen op naam van Ryan Flamingo, Malik Tillman en Johan Bakayoko, terwijl Ladislav Krejci de bal in eigen doel werkte in de slotfase.

Bosz had een verrassing in petto ten opzichte van het verloren duel met Ajax (3-2). Op het middenveld stond niet Ismael Saibari, maar Mauro Júnior aan de aftrap. Verder moest de niet-speelgerechtigde Ivan Perisic plaatsmaken voor Johan Bakayoko.

Hoewel PSV in de openingsfase werd wakker geschud door Girona en doelman Walter Benítez direct redding moest brengen, kon de thuisploeg het initiatief snel overnemen. Het eerste wapenfeit kwam van de voet van Tillman, die met een kiezelhard schot van buiten de zestien Girona-keeper Paulo Gazzaniga dwong in actie te komen.

De openingstreffer werd gevonden na een kwartier spelen. Tillman had een verre inworp in huis vanaf de rechterkant en bereikte de eerste paal, waar Flamingo klaarstond om binnen te werken: 1-0. De Amerikaan had zijn voet bij de inworp voor een groot deel in het veld staan, maar de hak raakte, in tegenstelling tot wat de Spaanse media zagen, nog wel: doelpunt was geldig.

Ook na het doelpunt behield PSV het overwicht en de 2-0 volgde na ruim een halfuur spelen. Na een pass van Noa Lang dribbelde Tillman door de vijandige defensie, waarna hij op koelbloedige wijze afrondde.

In de tweede helft lieten de Eindhovenaren het na om veel verder weg te lopen. Eerst hielp Luuk de Jong een enorme kans om zeep na een pass van Tillman, want de spits raakte van dichtbij de paal. Even later verzuimde ook Guus Til, die vrij werd gelaten voor het doel van Gazzaniga, in te tikken uit een voorzet van De Jong.

De overwinning leek definitief binnen toen aanvoerder Arnau Martínez met zijn tweede gele (en dus rode) kaart van het veld werd gestuurd na een harde overtreding op Lang. Laatstgenoemde moest overigens wel geblesseerd naar de kant; Couhaib Driouech was zijn vervanger.

Circa zes minuten nadat de 3-0 van invaller Saibari werd afgekeurd wegens een overtreding in de opbouw, bleef de treffer van collega-invaller Bakayoko wel staan. Hij schoot van buiten de zestien raak in de rechterbenedenhoek: 3-0. In de slotfase werd het nog 4-0 door een eigen doelpunt van Krejci.