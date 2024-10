PSV boekt dankzij basisklant Ricardo Pepi uiterst comfortabele zege op PEC Zwolle

PSV heeft zaterdagavond in de Eredivisie een eenvoudige zege geboekt op PEC Zwolle, dat vlak voor rust met tien man kwam staan na een rode kaart voor Younes Namli. Ricardo Pepi (2x), Noa Lang, Malik Tillman, Johan Bakayoko en Jasper Schendelaar (eigen doelpunt) zorgden voor een 6-0 overwinning. Koploper PSV is met dertig punten uit de eerste tien duels nog foutloos, PEC staat zestiende.

Pepi startte verrassend in de spits, waardoor Luuk de Jong op de bank begon. Verder keerden Rick Karsdorp en Ivan Perisic terug in het elftal, wat ten koste ging van Mauro Júnior en Johan Bakayoko.

Op het middenveld mocht Tillman het andermaal laten zien op 6, nadat hij die positie tegen PSG al zeer overtuigend invulde. Ismael Saibari stond naast de Amerikaan, terwijl Guus Til de meest aanvallende middenvelder van dienst is.

PSV was vanaf het eerste fluitsignaal heer en meester in het Philips Stadion. Het overwicht werd na een kleine tien minuten ook in de score uitgedrukt. Op aangeven van Saibari trof Pepi fraai met een halve omhaal doel: 1-0.

De Eindhovenaren vergaten hierna verder uit te lopen, maar deden dit vijf minuten voor rust alsnog. Saibari bediende ditmaal Lang, die PEC-doelman Schendelaar met een diagonale schuiver kansloos liet: 2-0.

Lang kreeg vervolgens van een medewerker van PSV TV een shirtje in zijn handen gedrukt met zijn rapnaam ‘Noano’. Daarnaast waren de cijfers 9 + 1 op zijn shirt te lezen. Een verwijzing naar het nieuwe nummer dat Lang onlangs uitbracht met rapper Ronnie Flex. Daarin rapt Lang onder meer: “Je bent een 9 plus 1 als m'n rugnummer.”

PEC eindigde de eerste helft met tien man doordat Namli met rood van het veld werd gestuurd na een harde overtreding op Saibari. In overtal liep de ploeg van trainer Peter Bosz na rust uit naar een overtuigende overwinning. Tillman voerde eerst de score op met een rake kopbal, waarna Pepi voor zijn tweede van de avond aan kon tekenen. Ditmaal was de Amerikaan trefzeker met een hard schot: 4-0.

Pepi dacht zelfs nog de hattrick te maken. Twintig minuten voor tijd kopte hij knap via de binnenkant van de paal raak, al kwam dat doelpunt uiteindelijk op naam van Schendelaar: 5-0. De op dat moment al ingevallen De Jong liet hierna na om mee te delen in de feestvreugde. Na een handsbal van Anselmo García Mac Nulty schoot hij vanaf de strafschopstip op de paal. Bakayoko bepaalde de eindstand alsnog op 6-0 door Schendelaar in de korte hoek te verrassen.