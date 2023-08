PSG presenteert Gonçalo Ramos én is akkoord met man van 100 miljoen

Maandag, 7 augustus 2023 om 20:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Paris Saint-Germain heeft met Gonçalo Ramos de eerste grote aanvallende versterking binnen, zo bevestigt de club. De Franse grootmacht neemt de 22-jarige spits op huurbasis over van Benfica met optie tot koop. Het bedrag daarvoor bedraagt over een jaar 65 miljoen euro plus 15 miljoen euro aan bonussen. PSG werkt meteen aan de volgende toptransfer en is nu ook persoonlijk akkoord met Randal Kolo Muani van Eintracht Frankfurt.

PSG staat op het punt om zijn volledige sterrenvoorhoede te vervangen. Lionel Messi is al naar Inter Miami, terwijl Kylian Mbappé niet meer wordt ingezet en Neymar een duidelijke vertrekwens heeft ingediend. Met Gonçalo Ramos wordt de nummer 9-positie flink versterkt. De Portugees kende een wervelend seizoen en kwam tot 27 goals en 12 assists in 47 optredens voor Benfica. Daarnaast schitterde Gonçalo Ramos op het WK met een hattrick in de achtste finale tegen Zwitserland (6-1 winst).

Gonçalo Ramos komt in eerste instantie op huurbasis over. Pas over een jaar lijft PSG hem definitief in. Die constructie werd bedacht om de Financial Fair Play-regels te omzeilen. De Franse topclub laat het daar niet bij, want tegelijkertijd wordt gewerkt aan de komst van Kolo Muani. PSG is inmiddels akkoord over de persoonlijke voorwaarden van de 24-jarige aanvaller, die zowel centraal als aan de zijkant van de voorhoede kan spelen. Eintracht werkt alleen voor een bedrag van 100 miljoen euro mee aan een transfer, zo verzekert Sky Sport in Duitsland. In ruildeals is Eintracht niet geïnteresseerd.

PSG is ook ver met Ousmane Dembélé, die voor zijn ontsnappingsclausule van vijftig miljoen euro over zou kunnen komen van Barcelona. De rechterspits staat ook in de belangstelling van Al-Hilal, dat de deal op dit moment nog probeert te kapen, zo meldde Foot Mercato zondag. Barça verkoopt Dembélé veel liever aan de Saudi-Arabische topclub om de Franse aanvaller niet tegen te komen in de Champions League.