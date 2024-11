Pro-Palestijnse demonstrant gewond door Ajax-fans; grote vrees voor rellen komende donderdag

Een pro-Palestijnse demonstrant is zaterdagavond op station Amsterdam Centraal aangevallen door Ajax-supporters. Er heerst ondertussen grote zorg over mogelijke ongeregeldheden tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Israëlische Maccabi Tel Aviv komende donderdag.

Voorafgaand aan de Eredivisie-topper tussen Ajax en PSV vond een incident plaats op Amsterdam Centraal. Een man die terugkwam van een pro-Palestijns protest in de hoofdstad werd daar aangevallen door supporters van Ajax, die op weg waren naar de Johan Cruijff ArenA.

„Er zou een woordenwisseling zijn geweest tussen een pro-Palestina demonstrant en een groep Ajax-supporters”, zegt een politiewoordvoerder tegen De Telegraaf. De man raakte tot bloedens toe gewond, maar de politie oordeelde dat het niet nodig was om een ambulance te bellen. De politie bracht het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis, met daarbij het indringende advies om aangifte te doen. "Er is tot nu toe echter geen aangifte binnengekomen", laat de politie weten.

Het slachtoffer vertelt aan TikTok-journalist Maya-Nora Saaid over het incident. De demonstrant werd door Ajax-fans aangesproken op 'die kutvlaggen' van Palestina. Er volgde een woordenwisseling en daarna een aanval door de supporters.

"Ik werd verrast door de hooligans, ze sloegen mij ergens mee op mijn hoofd", vertelt de man weten aan Saaid. "Ik bloedde een beetje en had een snee boven mijn wenkbrauw." Het slachtoffer kreeg vier hechtingen. "Ik ben een Palestijn, zo makkelijk gaan wij niet dood."

Zorgen over wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv

Donderdag ontvangt Ajax in eigen huis Maccabi Tel Aviv. De wedstrijd ligt vanwege de ontwikkelingen in en rond Israël uitermate gevoelig. De afgelopen dagen werden in Amsterdam talloze stickers en posters verspreid met onder meer de leus ’geen scheidsrechter, maar strafrechter’. Demonstranten vinden dat Israël vanwege de vermeende genocide die gepleegd zou worden in Gaza en Libanon uitgesloten zou moeten worden door de internationale gemeenschap, bijvoorbeeld voor sportevenementen.

Maccabi heeft toestemming om supporters mee te nemen naar de Johan Cruijff ArenA. Er worden maar liefst 2.600 fans van de Israëlische club verwacht in de hoofdstad. Pro-Palestina-demonstranten vrezen voor nieuwe geweldsuitbarstingen de komende dagen.

De actiegroep Week 4 Palestine gaat in aanloop naar de wedstrijd demonstreren bij het stadion van Ajax. 'We gaan ervan uit dat er een grote opkomst is”, zegt een woordvoerder. Week 4 Palestine stelt dat er op dit moment al veel Maccabi-fans in de stad zijn, die door de actiegroep worden gezien als 'extreemrechtse hooligans'.

Week 4 Palestine wijst op het geweld dat eerder door Maccabi-fans werd gepleegd in Athene rond de Conference League-wedstrijd van vorig seizoen tegen Olympiacos. Toen werd een man met een Palestijnse vlag aangevallen door een groep supporters.

Halsema heeft de komst van de Israëlische fans tot frustratie van de pro-Palestijnse groepering dus niet verboden. "We monitoren altijd goed rondom voetbalwedstrijden en bereiden dit zorgvuldig voor", laat een woordvoerder van Halsema weten.

In maart 2024 werd een man met een Palestijnse vlag in Athene aangevallen door Maccabi-fans: