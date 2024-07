Brian Priske vertelt wat er misging bij Feyenoord tijdens zeperd op bezoek bij Benfica

Feyenoord ging zondagavond hard onderuit op bezoek bij Benfica (5-0). Nieuwbakken trainer Brian Priske zag dat er in Lissabon met name veel misging tijdens de eerste helft, maar blijft vertrouwen houden in zijn werkwijze.

Priske vertelde na afloop bij Feyenoord One dat er ‘heel veel’ door hem heen gaat. “'Individueel en als team was het niet goed genoeg. Slechte acties, zeker in de verdediging. In het drukzetten en verdedigen was het niet goed. Veel dingen die we de eerste weken niet zagen.”

“Het doet pijn, maar we moeten vooruit kijken en de juiste structuur neerzetten”, gaat de Deen verder. “Met een nieuwe trainer, een nieuwe staf en filosofie, duurt het altijd even voor het op de rit is. We waren op de goede weg, maar vandaag viel bijna alles tegen.” Feyenoord stond na achttien minuten al met 4-0 achter.

Voor Priske is dat geen reden tot paniek. “Het is mijn taak om rustig en kalm te blijven.” Er hoeft volgens de oefenmeester niet veel te veranderen bij Feyenoord. “Alleen tactisch op dit moment. Sommige spelers moeten het fysiek beter doen. Voor Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko, Justin Bijlow en Santiago Gimenez was het hun eerste wedstrijd. Het is geen excuus, maar speelt mee.”

Priske verzekert de fans van Feyenoord dat zijn elftal binnen één of twee weken ‘honderd procent klaar’ is. “Het duel met PSV gaat een goede test zijn voor ons.” Feyenoord oefent woensdagavond nog tegen AS Monaco in De Kuip, waarna op zondag de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven wordt gespeeld.

Priske gaf ook nog een update over drie blessuregevallen. “Ik verwacht dat Calvin Stengs snel terug is. Gijs Smal en Julián Carranza stonden ook weer op het veld, maar we moeten dat afwachten.”

