Priske ruimt bij Feyenoord basisplaatsen in voor Stengs en debutant Bueno

Feyenoord-trainer Brian Priske is teruggeschakeld naar een 4-3-3-formatie, zo blijkt uit de opstelling van de Rotterdammers. Huurling Hugo Bueno debuteert direct met een basisplaats op de linksbackpositie. Het duel met PEC Zwolle begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Het was deze week de grote vraag of Priske na het 1-1 gelijkspel tegen Willem II en een redelijk teleurstellende voorbereiding zou blijven vasthouden aan de door hem geïmplementeerde 3-4-3-formatie. Op de afsluitende persconferentie vertelde hij al dat hij mogelijk zou opteren voor 4-3-3 en naar nu blijkt is dat ook het geval.

Timon Wellenreuther verdedigt het doel van de Rotterdammers, die ditmaal dus met twee centrumverdigers aantreden in plaats van drie. Dat centrum bestaat uit Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko, terwijl Bart Nieuwkoop (rechts) en de van Wolverhampton Wanderers gehuurde Spanjaard Bueno (links) op de backposities staan opgesteld. Thomas Beelen moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Op het middenveld vormen Quinten Timber en Ramiz Zerrouki het blok, achter nummer 10 Antoni Milambo. Laatstgenoemde maakte in de openingswedstrijd tegen Willem II op fraaie, acrobatische wijze de 1-0 en behoudt het vertrouwen van Priske.

Santiago Gimenez is de spits van dienst. De Mexicaanse goaltjesdief ziet twee flankspelers aan zijn zijde staan: Calvin Stengs (rechts) en Igor Paixão (links). Stengs was hard op weg naar Charlotte FC, maar na twijfels van Amerikaanse zijde over zijn fitheid trok Stengs de stekker uit de deal.

Eredivisie NEC NEC 2024-08-24T16:45:00.000Z 18:45 PEC Zwolle ZWO

Eredivisie Sparta SPA 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Feyenoord begon teleurstellend aan het Eredivisie-seizoen met slechts één punt tegen Willem II, al vond Priske dat zijn team had moeten winnen. “Tegen Willem II waren we moedig in sommige aspecten. We deden alles om de wedstrijd te winnen, we hadden ook moeten winnen. Ongeacht of je het leuk vond om naar te kijken of niet, we hadden moeten winnen.”

PEC begon het seizoen met een 1-0 nederlaag tegen FC Utrecht. Daarnaast vertrok Thomas Lam deze week naar Apollon Limassol en raakte Tristan Gooijer zwaar geblesseerd. Daartegenover staat de komst van ex-Feyenoorder Dylan Vente, die gehuurd wordt van het Schotse Hibernian FC.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Reijnders, Mac Nuly, El Azzouzi, Lutonda; Van den Berg, Fichtinger, Velanas; Mbayo, Buitink, Krastev.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Bueno; Zerrouki, Milambo, Timber; Stengs, Gimenez, Paixão.