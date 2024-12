Priske reageert op het vele tijdrekken van Fortuna Sittard tegen Feyenoord

Feyenoord kon het zaterdagavond niet bolwerken tegen Fortuna Sittard (1-1). De Rotterdammers beklaagden zich op het veld veelvuldig bij scheidsrechter Jannick van der Laan vanwege het vele tijdrekken van de Limburgers. Brian Priske reageert na afloop op het gedrag van de tegenstander. "Ze deden wat we verwacht hadden", aldus de trainer van Feyenoord op de persconferentie.

"Dit hadden we van ze verwacht: compact en agressief spelen in een laag blok", zegt Priske na afloop op de persconferentie. "Ze probeerden ons pijn te doen in de counter."

Priske wordt expliciet gevraagd naar het vele tijdrekken, dat al in de beginfase van de wedstrijd begon. "Natuurlijk is het frustrerend, maar uiteindelijk hoort het bij voetbal. Zo is het nu eenmaal. Als je aan de zijlijn staat is het natuurlijk frustrerend, maar we kunnen de scheidsrechter of Fortuna niets verwijten."

De coach van Feyenoord steekt de hand in eigen boezem. "We doen dat zelf ook weleens waarschijnlijk", aldus Priske. "Even een paar seconden extra pakken bij een ingooi. Het hoort helaas bij voetbal. Ik heb in dezelfde situatie gezeten als Fortuna. Ik weet hoe het werkt."

Feyenoord kwam in de eerste helft op achterstand na een ongelukkige mispeer van Igor Paixão, waardoor Shawn Adewoye kon scoren. Santiago Gimenez zette dat met een fantastische omhaal nog recht, maar het was niet genoeg voor een zege.

"Het was niet ons beste optreden. Ik ben teleurgesteld over het resultaat", zegt Priske voor de camera van ESPN. "Ons spel had een overwinning op kunnen leveren. Ook het gebrek aan kwaliteit bij de laatste pass en het maken van goede beslissingen leverden ons een resultaat op waar we niet blij mee zijn. We maakten het onszelf moeilijker dan nodig was en waren niet bij machten om hun te verslaan."

"Fortuna Sittard kwam hier om te strijden en te verdedigen. Zij verdienen alle credits. Dat hebben ze goed gedaan. Het lag aan ons."