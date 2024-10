Priske brengt bij Feyenoord alleen achterin wijziging door voor bezoek aan Go Ahead Eagles

De opstelling van Feyenoord voor het duel met Go Ahead Eagles is bekend. Trainer Brian Priske kiest ditmaal voor Gernot Trauner, waardoor Thomas Beelen op de bank begint. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de 2-1 zege op FC Twente van twee weken geleden. Het duel in de Adelaarshorst begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther is de doelman van Feyenoord, dat met een viermansdefensie aantreedt: Jordan Lotomba, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno. De multifunctionele Bart Nieuwkoop heeft nog iets langer nodig om fit te raken, en is er dus niet bij.

Quilindschy Hartman, Calvin Stengs, Santiago Gimenez, Gjivai Zechiël en Chris-Kévin Nadje zijn er evenmin bij in Deventer, waardoor Priske geen al te lastige keuzes heeft moeten maken. Het middenveld staat de laatste tijd wel vast en wordt andermaal gevormd door Quinten Timber, Hwang In-beom en de van ziekte herstelde Antoni Milambo.

Ook voorin wijzigt Priske niets. De Deen kiest ervoor om met Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links) op de flanken te starten en Ayase Ueda in de spits te posteren. Onder meer Luka Ivanusec, Julián Carranza en Anis Hadj Moussa moeten wachten op hun volgende kans.

Ivanusec werd vorig seizoen met hoge verwachtingen binnengehaald, maar moet het dit seizoen stellen met een reserverol. "Ik heb voor andere spelers gekozen, met iets meer snelheid dan Luka", verklaarde Priske vrijdag op de persconferentie. "Hij reageert goed op de beslissingen die ik neem en is een goede professional."

Priske vertelde op de persconferentie verder dat hij de Eredivisie belangrijker vindt dan de Champions League. "Natuurlijk willen we in drie toernooien een rol spelen, maar zonder twijfel is de Eredivisie het belangrijkst. Ik geloof er echter ook in dat de eerstvolgende wedstrijd het belangrijkste is en dat geldt nu ook voor morgen (zaterdag, red.) tegen Go Ahead Eagles."

Priske hoopt voort te borduren op de twee zeges voor de interlandbreak, tegen Girona (2-3) en FC Twente (2-1). “De laatste weken voor de interlandperiode heb ik geprobeerd om meer consistentie in het team te krijgen. Vandaag (vrijdag, red.) was de eerste keer dat de hele groep terug is, maar ik voelde zeker een goede energie in de groep. Iedereen weet dat het tijd is om te presteren en wedstrijden te winnen."

Opstelling Go Ahead Eagles: Plogmann; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Linthorst, Llansana; Adekanye, Breum, Antman; Edvardsen

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Ueda, Paixão.