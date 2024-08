Presentatie maakt pijnlijk detail in transfer Silvano Vos naar AC Milan kenbaar

Silvano Vos hoeft voorlopig nog niet te rekenen op minuten in het eerste elftal van AC Milan, zo blijkt uit zijn presentatie bij de Italiaanse topclub. Waar aankopen voor de hoofdmacht normaliter groots worden aangekondigd, poseert het voormalig talent van Ajax voor een scherm met de tekst ‘Milan Futuro’. Vos lijkt zich te moeten opmaken voor minuten in de Serie C.

Wesley Victor Mak, journalist en liefhebber van de Serie A, zoomt in op de presentatie van Vos bij Milan. “Milan presenteert Silvano Vos, maar zet 'm voor een scherm met 'Milan Futuro'. Lijkt alsof de middenvelder komend seizoen dus vooral z'n minuten moet gaan maken in het nieuwe tweede elftal, in de Serie C.”

De oplettende Mak krijgt vervolgens de vraag of het niveau bij Milan Futuro vergelijkbaar is met de Keuken Kampioen Divisie, waarin Vos vaak speelde namens Jong Ajax. “Redelijk vergelijkbaar, al zijn de voorzieningen (velden/kleedkamers etc.) wel stukken slechter.”

Ajax verkocht de negentienjarige Vos deze zomer voor een vaste transfersom van 3 miljoen euro aan Milan. Dat bedrag kan middels bonussen nog tot 5 miljoen euro oplopen. Daarnaast heeft Ajax een flink doorverkooppercentage bedongen.

Vos had bij Ajax nog een contract tot medio 2028. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 2,5 miljoen euro. Hij speelde zeventien keer voor het eerste elftal van Ajax, zonder doelpunten of assists. Bij Jong Ajax kwam hij 57 keer in actie, met zes goals en vier assists tot resultaat.

Bij Milan heeft Vos getekend tot medio 2029. Mogelijk gaat de controleur wel meetrainen met de hoofdmacht van i Rossoneri, maar moet hij zijn wedstrijden spelen in Milan Futuro. Bij dat elftal krijgt Vos te maken met trainer Daniele Bonera.

Ook Maximilian Ibrahimovic, zoon van de legendarische spits Zlatan, maakt deel uit van Milan Futuro. Belg Divock Origi is voorlopig teruggezet naar het gerenommeerde beloftenelftal, daar hij geen toekomst meer heeft in Milaan.