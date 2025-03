De transferzomer moet nog beginnen, maar er is al genoeg te doen om Igor Paixão. De Braziliaanse vleugelflitser van Feyenoord staat er goed op in de Europese subtop en werd al eerder genoemd bij Napoli. Volgens Matteo Moretto van Relevo zou nu ook Atalanta zich in Rotterdam-Zuid gemeld hebben.

Dat deed de werkgever van Marten de Roon niet met een zak geld: er werd louter geïnformeerd naar de transfermogelijkheden en -plannen. Volgens eerdere berichtgeving is Napoli momenteel concreter.

Paixão zou al met de club uit de havenstad in contact staan, terwijl trainer Antonio Conte enthousiast is over de mogelijke komst van de 24-jarige aanvaller. Napoli zou serieus werk maken van het aantrekken van Paixão, zo verzekerde Il Mattino.

Volgens Moretto komt daar nu dus voorzichtige interesse van Atalanta bij. Na het informeren wist de ploeg uit Lombardije meteen waar het aan toe was.

Feyenoord verlangt namelijk een transfersom van rond de dertig miljoen euro voor de man die anderhalve week geleden nog direct betrokken was bij vijf doelpunten tijdens de 2-6 zege op FC Twente.

In De Kuip ligt Paixão nog tot de zomer van 2029 vast. Zodoende kan Feyenoord aardig hoog in de boom zitten voor zijn belangrijkste aanvaller.

Paixão streek in de zomer van 2022 neer in Rotterdam. Na een stroeve beginperiode is hij inmiddels een van de eerste namen die op het opstellingsformulier wordt gezet, ook door Robin van Persie.