Vrijdagavond 22 november leverde weer een heerlijke avond Keuken Kampioen Divisie-voetbal op. Het telraam was nodig, want maar liefst 43 goals werden er genoteerd vanaf 20:00 's avonds. Koploper Excelsior blijft na een zege op FC Den Bosch soeverein de lijstaanvoerder (0-3) , terwijl ADO Den Haag in de slotseconde een zege weggaf bij Jong AZ (3-3). Hattricks waren er voor Robert Mühren en Ralf Seuntjens en een heerlijke Brabantse derby leverde zeven goals en drie punten voor FC Eindhoven op: 3-4.

FC Den Bosch - Excelsior 0-3

Voor FC Den Bosch was de wedstrijd tegen koploper Excelsior de eerste sinds het ontslag van David Nascimento. Onder interim-trainer Ulrich Landvreugd werd wel verloren van de Kralingers. Arthur Zagré tekende na ruim een halfuur voor de eerste Excelsior-treffer en Noah Naujoks deed vlak voor rust een duit in het zakje: 0-2. Twintig minuten voor tijd bepaalde Jacky Donkors de eindstand op 0-3.

Jong AZ - ADO Den Haag 3-3

Alex Schalk, hoofdrolspeler, was na tien minuten al dicht bij de openingstreffer - de aanvaller trof de lat - maar twintig minuten later zag hij zijn naam alsnog op het scorebord prijken. Schalk profiteerde optimaal van een opbouwfout: 0-1. Bij de 0-2, wederom na geklungel achterin bij Jong AZ, was Schalk de aangever en Lee Bonis de afmaker: 0-2. De derde treffer kwam wederom op naam van Schalk, ditmaal uit een rebound.

Na rust bood Jong AZ serieus tegengas. Via Anthony Smits en Rio Robbemond vocht de ploeg zich nog voor het verstrijken van het uur helemaal terug in de wedstrijd. In de slotfase kwamen de Hagenezen echter met tien man te staan, na een rode kaart van Kilian Niekema, en dat werd de ploeg van Darije Kalezic in minuut 90+5 fataal, toen Jayden Addai de late gelijkmaker noteerde.

Jong Ajax - Telstar 3-0

Jong Ajax boekte vrijdag - met Diant Ramaj tussen de palen - een overwinning op Telstar. Don-Angelo Konadu zette de hoofdstedelingen met zijn eerste treffer in het betaald voetbal op 1-0, na een voorzet van Sean Steur. Na amateuristisch geklungel achterin bij Telstar kreeg Jan Faberski de bal van Ronald Koeman jr. tegen zich aangeschoten. In de slotfase speelde Jaydon Banel het slotakkoord: 3-0.

Jong PSV - FC Volendam 1-4

FC Volendam kende een weinig moeilijke avond op sportcomplex De Herdgang. Het zou vooral de avond van Robert Mühren worden, die door zijn drie goals als eerste speler ooit 150 treffers in de eerste divisie maakt. De aanvaller had al twee keer gescoord toen Niek Schiks, doelman van Jong PSV, schutterde bij de derde goal van de spits, een kopbal waarmee hij zijn loepzuivere hattrick voltooide. Tai Abed zorgde bij de Eindhovenaren voor de eretreffer: 1-4.

De Graafschap - TOP Oss 4-0

In Doetinchem ging het vlak voor de rust ineens heel hard met de doelpunten. In minuut 37 opende Ralf Seuntjens vanaf de strafschopstip de score, waarna het voor rust zelfs nog uitliep naar 4-0. Seuntjens scoorde zelfs nog twee keer, waarmee hij zijn hattrick completeerde. Tussendoor had ook Ibrahim El Kadiri zijn naam op het scorebord gezet. Na rust deden de Superboeren het rustig aan.

Helmond Sport - FC Eindhoven 3-4

De beladen derby tussen Helmond Sport en FC Eindhoven was er een die bol stond van het spektakel. Nadat Sven Blummel de bezoekers met twee fraaie doelpunten op een comfortabele voorsprong had gezet, kwam Helmond in de tweede helft knap terug. Helgi Ingason bracht de ploeg met een van richting veranderd schot terug in de wedstrijd, waarna Joey Sleegers in een mum van tijd orde op zaken stelde na een snel genomen vrije trap: 1-3.

Daarmee was het echter verre van gespeeld. Anthony van den Hurk bracht de spanning al snel terug met een knap doelpunt in de korte hoek en schoot een kwartier voor tijd vanaf elf meter ook de 3-3 tegen de touwen. Genoeg voor een resultaat was het echter niet, daar Evan Rottier de Eindhovenaren in extremis naar de overwinning schoot.

Jong FC Utrecht - Roda JC Kerkrade 1-3

Sil van der Wegen zette Jong FC Utrecht na ruim een half uur spelen via een frommelgoal op voorsprong. In de tweede helft bracht Thomas Oude Kotte de Limburgers via een penalty terug op gelijke hoogte. Lang leek het af te stevenen op een gelijkspel, totdat Saydou Bangura vijf minuten voor tijd de winnende treffer maakte. Daarna maakte Oude Kotte nog de 1-3 met zijn tweede benutte strafschop.

MVV Maastricht - FC Dordrecht 2-1

Korede Osundina zette de bezoekers al na vijf minuten met een voortreffelijke actie op 0-1. Hij draaide mooi weg bij zijn tegenstanders en schoot de bal daarna hoog in het doel. Sven Braken dacht met een Robin van Persie-kopbal ook op het scorebord te komen, maar - helaas voor de voetballiefhebbers - ging er een streep door zijn treffer. MVV rechtte de rug uiteindelijk pas in de tweede helft. Wout Coomans (kopbal) en Bryan Smeets (counter) bezorgden de Limburgers de knappe overwinning.

VVV-Venlo - FC Emmen 0-2

FC Emmen kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Jalen Hawkins. VVV had het lange tijd lastig en liep in de tweede helft dan ook tegen de tweede tegentreffer aan. Franck Evina rondde een snelle tegenaanval koelbloedig af: 0-2.