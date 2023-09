Prachtige assist Bellingham leidt eenvoudige zege Real op stuntploeg Girona in

Zaterdag, 30 september 2023 om 20:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:50

Real Madrid heeft stuntploeg Girona zaterdagavond weer met beide benen op de grond gezet. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won in het Estadio Municipal de Montilivi met 0-3 dankzij doelpunten van Joselu, Aurélien Tchouaméni en Jude Bellingham, die met een schitterende pass aangever was bij de openingstreffer. Real is door de zege weer koploper van LaLiga met respectievelijk één en twee punten voorsprong op Barcelona en Girona.

Ancelotti voerde vier wijzigingen door bij Real ten opzichte van de 2-0 zege op Las Palmas. Onder meer Toni Kroos en Bellingham, die midweeks rust kregen, begonnen vanaf het eerste fluitsignaal. Joselu vormde voorin een spitsenduo met Vinícius Junior in plaats van Rodrygo. Bij Girona waren er basisplaatsen voor Daley Blind en smaakmaker Sávio, die vorig seizoen nog op huurbasis bij PSV speelde.

PRACHTIGE ASSIST BELLINGHAM Jude Bellingham legt hem op z'n Modric met buitenkant rechts panklaar voor Joselu, die alleen maar binnen hoeft te tikken: 0-1

Real kroop in de eerste minuten direct tweemaal door het oog van de naald. Yangel Herrera mocht vogelvrij inkoppen vanaf een meter of vijf, maar mikte net over de lat. Viktor Tsyhankov ontsnapte vervolgens aan de aandacht van linksback Eduardo Camavinga, waarna hij zijn kopbal op de buitenkant van de paal zag belanden. De bezoekers hadden zich nog geen enkele keer in aanvallend opzicht laten zien. Toch was de voorsprong na ruim een kwartier een feit. Bellingham had een schitterende steekpass met buitenkant voet in huis op Joselu, die hierna simpel kon binnentikken: 0-1.

Het is al 2-0! Stuntploeg Girona heeft het vooralsnog zwaar met De Koninklijke Tchouameni loopt zich makkelijk vrij van Blind en kopt heel fijn de 2-0 binnen

De Koninklijke drukte direct door via Tchouaméni, die een hoekschop van Kroos vogelvrij tegen de touwen mocht koppen: 0-2. Bellingham was hierna enkele keren dicht bij de 0-3. Die kwam er twintig minuten voor tijd alsnog. De Engelsman kon vrij uithalen in de zestien en liet Girona-doelman Paulo Gazzaniga kansloos: 0-3. Een terechte publiekswissel kon hierna niet uitblijven voor Bellingham, die alweer zijn zesde competitietreffer maakte. Real eindigde het duel nog met tien man na een onbesuisde tackle van aanvoerder Nacho.

WAT DOET NACHO?! Bij een 0-3 stand maakt de aanvoerder van Real Madrid een belachelijke overtreding, waarna ook de vlam in de pan schiet