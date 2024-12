Ploeterende Pep Guardiola geeft af op Liverpool-publiek na zestitels-gebaar

Pep Guardiola ploetert bij Manchester City. Niet eerder in zijn trainerscarrière had de Spaanse oefenmeester het zó lastig om zijn ploeg na een vormdip weer in het gareel te krijgen. Inmiddels hebben the Citizens al zeven wedstrijden op rij niet gewonnen.

Na afloop van het duel met Liverpool mocht Guardiola eigenlijk blij zijn dat de score tot 2-0 beperkt werd. Manchester City had niks in te brengen gehad tegen het dominante elftal van Arne Slot. Het publiek op Anfield vermaakte zich - niet voor het eerst dit seizoen - opperbest.

Maar dat laatste ging wel ten koste van het humeur van Guardiola. De Liverpool-aanhang zong het traditioneel Engelse, plagerige liedje om de succestrainer, die in zijn periode in Manchester maar liefst zes Premier League-titels veroverde, te jennen.

“You’re getting sacked in the morning”, galmde het van de tribunes op Anfield. Het was niet voor het eerst in de verliezende reeks dat Pep met dat liedje om de oren geslagen werd. Ook in Brighton en in Manchester zelf, waar Tottenham Hotspur met 4-0 de baas was, was Guardiola de kop van jut.

Deze keer was het echter wel even welletjes voor de Spanjaard, die na afloop liet blijken teleurgesteld te zijn in het Liverpool-publiek. Dat deed hij ook al tijdens de wedstrijd, door lacherig en demonstratief zes vingers in de lucht te steken, uiteraard verwijzend naar zijn prijzenkast bij Manchester City.

Hij verdedigde dat gebaartje door te stellen dat hij juist zo trots is door de concurrentie van Liverpool. "Ik ben zo trots op mijn zes titels die ik won ondanks concurrentie van dit Liverpool-team en het elftal van Jürgen Klopp", wordt de coach, die baalde van het gezang vanaf de tribunes, geciteerd door The Guardian.

"Ik had niet verwacht dat Anfield bij 2-0 zou gaan zingen dat ik ontslagen zou worden", treurde Guardiola. "Misschien verdien ik het wel om ontslagen te worden vanwege onze resultaten, misschien werk ik nog steeds omdat ik zes keer de Premier League en veel titels heb gewonnen."

"Ze willen dat ik ontslagen word. Ik zou willen dat ze aardiger deden. Waarom zongen ze dat niet bij de 1-0? Waarom zongen ze het niet vorig jaar toen we de Premier League wonnen?", vraagt hij zich teleurgesteld af. "Van Anfield had ik dit niet verwacht, misschien vanwege het respect dat we voor elkaar hebben. Van clubs zoals Brighton kan ik het wel begrijpen."