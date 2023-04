Pilot om voetbal voor eeuwig te veranderen: gratis toegang voor alle fans

Woensdag, 26 april 2023 om 11:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:34

Fortuna Düsseldorf is van plan om het voetbal voor eeuwig te veranderen, zo meldt BILD. De 2. Bundesliga-club wil zijn supporters onder het motto 'Fortuna voor iedereen' gratis ontvangen in de Merkur Spiel-Arena, die plaats biedt aan 54.600 toeschouwers. De club is van plan om alle thuiswedstrijden in het seizoen 2024/25 gratis toegankelijk te maken.

Fortuna beschouwt komend voetbaljaar als een pilotseizoen. De eerste drie thuiswedstrijden in het seizoen 2023/24 worden in elk geval gratis toegankelijk, maar de club heeft de sterke ambitie om dat vanaf het seizoen 2024/25 de standaard te maken. Een vijfjarige deal met de grote sponsors van de club zou de kosten daarvan moeten dekken. Het idee komt van Alexander Jobst, voorzitter van de raad van bestuur van Fortuna.

Seizoenkaarthouders hoeven zich geen zorgen te maken: hun vaste plek blijft gewaarborgd. Fortuna verwacht met het plan de lege plekken in het stadion te gaan opvullen. De club degradeerde in 2020 naar het tweede niveau en verkoopt momenteel gemiddeld 29.378 tickets, terwijl er 54.600 beschikbaar zijn.

De verwachting van Fortuna is daarnaast dat het revolutionaire idee ervoor zal zorgen dat fans eerder bereid zijn om geld uit te geven aan merchandise. Ook supporters van de uitspelende ploeg krijgen gratis toegang tot de Merkur Spiel-Arena.