Pierre van Hooijdonk ziet 'voetbaldiscriminatie' in Nederland

Pierre van Hooijdonk vindt dat buitenlandse trainers in Nederland veel harder worden aangepakt in de media dan Nederlandse oefenmeesters. Dat vertelt de oud-spits zondagavond bij Studio Voetbal. “Ik vind dat wij in Nederland een beetje aan voetbaldiscriminatie doen met de buitenlandse trainers”, aldus Van Hooijdonk.

Het uitgebleven ontslag van Brian Priske bij Feyenoord wordt in het praatprogramma nabesproken. Rafael van der Vaart zag hoe de Rotterdammers woensdagavond in eigen huis met 3-0 wonnen van Bayern München. Het lot van Priske leek al bezegeld, maar het historische resultaat tegen der Rekordmeister veranderde alles. Hij mocht tóch aanblijven.

“Ze speelden een geweldige wedstrijd”, zegt Van der Vaart over Feyenoord. “Ik had gewoon kippenvel. Natuurlijk zat het allemaal mee, maar het was toch een geweldige wedstrijd? Toen ik Priske zo zag staan, had ik een beetje medelijden met hem. Ik hoopte ook dat ze gingen winnen. Je voelde aan alles dat het ging gebeuren.”

Van Hooijdonk was namens Ziggo Sport aanwezig in De Kuip en merkte dat het vóór de wedstrijd eigenlijk alleen maar over het mogelijke ontslag van Priske ging. “Het was wel een hele rare sfeer aan de voorkant. We kwamen in het persgebouw en iedereen sprak elkaar erop aan. Zo van: ‘Is het definitief, gaat het gebeuren?’”

“In de eerste interviews vooraf hadden we het eigenlijk ook alleen maar over het ontslag. Ik vind de manier waarop het naar buiten is gekomen... Hoe dat is gegaan zullen we waarschijnlijk nooit weten, omdat er vaak meerdere kanalen zijn in zo’n situatie”, vervolgt de oud-voetballer. “Priske maakt op mij een zeer charmante en correcte indruk. Dat verdient zo iemand niet. Ik vind dat wij in Nederland, met name ook hoe de media erin staan, een beetje aan voetbaldiscriminatie doen met de buitenlandse trainers.”

Van Hooijdonk wijst bijvoorbeeld naar Ajax-trainer Francesco Farioli. “Als je ook kijkt naar de benadering die hij krijgt... Je kan er van alles van vinden, maar Ajax staat gewoon tweede. Hij krijgt nog steeds bakken met kritiek en ‘ze moeten hem maar snel laten gaan naar AS Roma’. We hebben de situatie met Roger Schmidt gehad bij PSV, hij is eigenlijk ook met pek en veren weggestuurd.”

De analist vindt dat buitenlandse trainers ook gewoon kritiek mogen krijgen. “Maar het gaat mij om de tendens die wordt ingezet en dan is er geen houden meer aan. Die buitenlandse trainers komen hier en zijn eigenlijk alleen. Ze hebben geen lijntjes met de media. Ze krijgen geen steun, veel minder dan Nederlandse collega’s die laatste komen te staan in de Eredivisie”, aldus Van Hooijdonk.