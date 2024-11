Pierre van Hooijdonk denkt dat Feyenoord de pijlsnelle Ibrahim Osman als gelegenheidsspits kan gebruiken. Dat zegt de analist te gast in NOS Studio Voetbal. Momenteel kiest Brian Priske, bij afwezigheid van Santiago Gimenez en Ayase Ueda, voor Julián Carranza als eerste spits.

Gimenez (heupblessure) en Ueda (spierblessure) zijn momenteel uit de roulatie, waardoor Carranza de kans krijgt. De 24-jarige Argentijn speelde tot dusver 281 minuten namens Feyenoord, verdeeld over 9 optredens. Daarin was Carranza goed voor twee doelpunten en een assist.

Van Hooijdonk krijgt de vraag of hij Carranza wil meten met Gimenez en Ueda. “Ik denk dat Carranza, misschien ook wel letterlijk, maar ik bedoel het figuurlijk, meer gewicht in de strijd legt als het gaat om het aanspeelpunt zijn. Hij deed echt een aantal hele goede dingen.”

Jeroen Stekelenburg is van mening dat de rol die Carranza bij Feyenoord vervult op die van Brian Brobbey bij Ajax lijkt. “Ja. In ieder geval is hij agressiever dan Giménez en Ueda in die rol zijn”, oordeelt Van Hooijdonk. Rafael van der Vaart haakt in. "Carranza scoort niet zo weinig." Brobbey staat nog altijd op nul doelpunten in het huidige Eredivisie-seizoen.

De kans is groot dat Carranza ook de komende weken de kans krijgt bij Feyenoord. Presentator Sjoerd van Ramshorst heeft namelijk geïnformeerd bij de Rotterdammers. “Gimenez is waarschijnlijk tot de winterstop geblesseerd. Over Ueda is nog niets duidelijk en daar hoopt Feyenoord na het weekend uitsluitsel over te krijgen.”

Van Hooijdonk geeft antwoord op de vraag wie de beste spits van Feyenoord is. “Dan zou ik gevoelsmatig toch voor Gimenez gaan. Carranza is een jongen die nog wel iets beter kan worden naarmate hij speelt. Hij speelt natuurlijk heel weinig, het is vooral invallen. Nu kan hij ook een serie gaan neerzetten.”

Priske blijkt meer opties te hebben voor de spitspositie. Van Hooijdonk oppert om Osman de kans te geven op die plek. “Met name Europees vind ik Osman als centrumspits, en ik weet daar ontbreekt ook nog wel een hoop aan, ook nog wel een optie. Puur om zijn snelheid en zijn fysiek.”

“Uiteindelijk had Priske hem ook nadat Carranza gewisseld werd in de punt gezet. Hij maakt op een spectaculaire manier de 3-1, al had dat niks met fysiek en snelheid te maken. Hij werd wel een paar keer weggestoken. Hij schoot hem zelfs nog een keer het stadion bijna uit”, besluit Van Hooijdonk.