Pierre van Hooijdonk likt vingers af bij Feyenoord: 'Zij zijn buitencategorie'

Pierre van Hooijdonk heeft genoten van het spel van Feyenoord tegen Benfica. De Rotterdammers verrasten woensdagavond vriend en vijand door met 1-3 te winnen. Van Hooijdonk deelt onder meer de complimenten uit aan het middenveld.

Feyenoord startte met een middenrif bestaande uit Quinten Timber, In-beom Hwang en Antoni Milambo. Laatstgenoemde kroonde zich tot man van de wedstrijd met twee doelpunten. Hij nam, naast zijn goals en de punten, ook de MOTM-trofee mee naar huis.

"Ik heb echt genoten, het was een indrukwekkend Feyenoord", is Van Hooijdonk na afloop lovend voor de camera van Ziggo Sport. "De lijn die vanaf Girona is ingezet hebben ze doorgetrokken. Vandaag was het echt geweldig."

Feyenoord kwam na een klein kwartier spelen op voorsprong via Ayase Ueda. De Japanner zag vervolgens een goal worden afgekeurd, maar via Milambo werd het alsnog 0-2. "Het middenveld met Hwang, Timber en Milambo... Zonder anderen tekort te doen, maar dat was echt buitencategorie", aldus Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk riep na de zeperd tegen Leverkusen (0-4) dat Feyenoord zich maar op de Eredivisie moest richten. Van die woorden heeft hij geen spijt. "Als je dat elftal afzet tegen dit elftal, is dat een wereld van verschil."

Tegen Leverkusen had Feyenoord nog niet de beschikking over Hwang, Gernot Trauner en Hugo Bueno. "Dat zijn drie spelers die zich ontwikkeld hebben tot hele bruikbare spelers, dan word je als elftal ook beter. Ik blijf bij mijn woorden van dat moment", aldus Van Hooijdonk.

"Op dat moment was het zeer ondermaats. Gelukkig voor Feyenoord pakken de wijzigingen die zijn doorgevoerd goed uit. Dan zie je waar deze ploeg toe in staat is. Het was geweldig hoe dominant ze waren. Echt geweldig."